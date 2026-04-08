快訊

伊朗「人肉盾牌」護電廠畫面曝！美伊停火後 民眾1招急防政府清算

全文／鄭麗文中山陵談話數度哽咽 提「中華民國」盼種下和平種子

卓揆稱中選會人事認命被騙 黃國昌批耍賴：用謊言掩飾毀憲亂政

聽新聞
0:00 / 0:00

行政執行署拍賣2億元入國庫 他違反國安法35萬投資款抵欠費

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部行政執行署全國各分署2026年4月7日舉辦全國123聯合拍賣會，清明連假後第一個上班日未受天候影響，總拍定金額高達2億1828萬元，為國庫帶來有效挹注。

不動產拍定金額總計2億226萬272元，拍定金額最高者為宜蘭分署以8510萬元拍定義務人位於五結鄉的廠房；拍定金額次之為桃園分署拍賣義務人位於桃園區中正路上的商辦，經抵押權人以底價5118萬3000元聲明承受；拍定金額第三高為桃園分署以1478萬元拍定義務人祭祀公業位於中壢區延平路之精華區建地約30多坪。

此外，台中分署以1349萬元拍定劉姓義務人位於台中市北屯區鄰近水湳生活圈建物，義務人因有不動產遭法院拍賣而積欠房地合一稅並移送執行，本次為第3次拍賣，以高於底價30萬元拍定。

至於動產變價金額總計1601萬2492元，其中拍定金額最高者為彰化分署以1184萬5000元拍定葉姓義務人之遺產中和紡織股票23萬股，由於該公司為老牌紡織廠，近年經營焦點轉向房地產經營，本次第1次拍賣以高價每股平均51.5元拍出

另外，彰化分署受彰化地檢署囑託拍賣涉有詐欺罪嫌的林姓被告所有2019年出廠的白色賓士車，由於車況良好，歷經高達69次喊價後以102萬元落槌。

行政執行署指出，某園藝公司因負責人執行業務共犯廢棄物清理法未經許可提供土地堆置廢棄物罪，經彰化地院判處罰金及沒收公司名下之犯罪工具挖土機共2台，由彰化地檢署囑託彰化分署變價，本次為第2次拍賣，2台挖土機以33萬元拍定。

桃園分署受桃園地檢署囑託拍賣涉嫌詐欺犯行的許姓被告所持有的泰達幣1萬8872.393412顆及MAX幣22.23287908顆，以及涉嫌詐欺的林姓被告所持有之泰達幣1,769.2983顆，總計以66萬702元高價順利拍定。

此外，台南分署以35萬元拍定張姓義務人對第三人好點有限公司的出資額(共35萬元)，張曾因違反國安法遭法院判處徒刑，經退輔會追繳退休俸後移送台南分署執行，本次拍定出資額抵繳部分欠費。

圖為行政執行署。記者王聖藜／攝影
圖為行政執行署。記者王聖藜／攝影

法務部

延伸閱讀

炒作兆勁股價獲利逾2億元 股市作手PETER陳求刑16年

農地遇劫 桃園租地倒廢土 集團33人起訴

行政執行署台南分署聯合拍賣會 拍出5筆土地入帳999萬餘元

租地種樹卻埋廢土！黑心集團倒18座泳池量 桃園楊梅龍潭7農地全毀

相關新聞

去年基隆汐止自來水之亂10萬戶被汙染 檢查出環保犯罪網絡起訴32人

基隆市乙級廢棄物清除業「將誠公司」，涉嫌非法私設廢油廢棄物處理工廠，並將含油汙廢水排入基隆河。水公司抽取做為「原水」，導致10萬自來水用戶受影響。檢方偵查後，起訴將誠游姓業者等9人。檢方另起訴3家與將誠有業務往來公司共23人，涉嫌違反廢棄物清理法。

軍餉也敢動！資通電軍預財士侵吞官兵獎金 造假簽名過程曝

國防部資通電軍指揮部電子作戰中心方姓預財士，2022年間涉嫌利用職務之便，多次偽造官兵簽名並侵吞10餘名官兵個人工作獎金總額逾萬元，後遭部分受獎官兵察覺通報，憲兵介入偵辦後移送，桃園地檢署依貪汙罪的侵占職務上持有之非公用私有財物罪將方男起訴。

越南籍看護嫌婦人太吵呼巴掌 女兒看到老媽臉頰紅腫氣炸提告

越南籍阮姓看護前年7月起負責照顧患有帕金森氏症的徐姓老婦，阮女不耐老婦頻繁呼喚，趁機掌摑老婦右臉，徐婦趁機呼救，家屬氣炸爆警，阮婦被依傷害罪判刑5月，得易科罰金。

聯結車駕駛公司吸毒又開車上路...撞死緩撞車司機 二審仍判8年5月

聯結車駕駛林世傑（原名鍾世傑）去年在公司貨櫃屋吸食安非他命後仍駕車上路，行經國道一號南下69.9公里處，高速衝撞施工緩撞車，造成許姓駕駛身亡，一審國民法官庭依不能安全駕駛致人於死罪判8年5月徒刑，併科罰金10萬元，案件上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決，可上訴。

將誠公司廢油汙水分離術長期汙染基隆河 基市府不排除罰最高罰2千萬

去年油汙染事件導致基隆、汐止逾10萬用水戶遭波及，基隆地檢署今天偵起訴乙級廢棄物清除業「將誠公司」游姓業者等9人，涉嫌非法私設廢油廢棄物處理工廠，並將含油汙廢水排入基隆河。市府今回應，近日公布市府裁罰金額。據指出，市長謝國去年曾表示，如果證實將誠是元凶，考慮依水汙染防治法開罰最高2千萬元。

行政執行署拍賣2億元入國庫 他違反國安法35萬投資款抵欠費

法務部行政執行署全國各分署2026年4月7日舉辦全國123聯合拍賣會，清明連假後第一個上班日未受天候影響，總拍定金額高達2億1828萬元，為國庫帶來有效挹注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。