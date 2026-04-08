行政執行署拍賣2億元入國庫 他違反國安法35萬投資款抵欠費

法務部行政執行署全國各分署2026年4月7日舉辦全國123聯合拍賣會，清明連假後第一個上班日未受天候影響，總拍定金額高達2億1828萬元，為國庫帶來有效挹注。

不動產拍定金額總計2億226萬272元，拍定金額最高者為宜蘭分署以8510萬元拍定義務人位於五結鄉的廠房；拍定金額次之為桃園分署拍賣義務人位於桃園區中正路上的商辦，經抵押權人以底價5118萬3000元聲明承受；拍定金額第三高為桃園分署以1478萬元拍定義務人祭祀公業位於中壢區延平路之精華區建地約30多坪。

此外，台中分署以1349萬元拍定劉姓義務人位於台中市北屯區鄰近水湳生活圈建物，義務人因有不動產遭法院拍賣而積欠房地合一稅並移送執行，本次為第3次拍賣，以高於底價30萬元拍定。

至於動產變價金額總計1601萬2492元，其中拍定金額最高者為彰化分署以1184萬5000元拍定葉姓義務人之遺產中和紡織股票23萬股，由於該公司為老牌紡織廠，近年經營焦點轉向房地產經營，本次第1次拍賣以高價每股平均51.5元拍出

另外，彰化分署受彰化地檢署囑託拍賣涉有詐欺罪嫌的林姓被告所有2019年出廠的白色賓士車，由於車況良好，歷經高達69次喊價後以102萬元落槌。

行政執行署指出，某園藝公司因負責人執行業務共犯廢棄物清理法未經許可提供土地堆置廢棄物罪，經彰化地院判處罰金及沒收公司名下之犯罪工具挖土機共2台，由彰化地檢署囑託彰化分署變價，本次為第2次拍賣，2台挖土機以33萬元拍定。

桃園分署受桃園地檢署囑託拍賣涉嫌詐欺犯行的許姓被告所持有的泰達幣1萬8872.393412顆及MAX幣22.23287908顆，以及涉嫌詐欺的林姓被告所持有之泰達幣1,769.2983顆，總計以66萬702元高價順利拍定。

此外，台南分署以35萬元拍定張姓義務人對第三人好點有限公司的出資額(共35萬元)，張曾因違反國安法遭法院判處徒刑，經退輔會追繳退休俸後移送台南分署執行，本次拍定出資額抵繳部分欠費。