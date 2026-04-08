男子三度酒駕被抓 趁機跳上車逃逸險撞警…法官這理由撤妨害公務

連姓男子去年6月晚間酒後駕車後遇警攔檢，經酒測超標，他藉故拿手機，乘隙發動自小客貨車加速逃逸，隨後在雲林土庫農田自撞，一審認他酒後駕車判6月及妨害公務判10月，不服上訴，二審認他駕車逃逸並非以警員為目標，仍屬單純脫免警員逮捕行為，妨害公務部分改判無罪。

檢方起訴，連於去年6月6日晚間8時許，在雲林縣台西鄉某雜貨店購買啤酒後，即在車牌號碼自車內飲用後駕駛上路。隨後，警方發現他開車驟停而上前攔檢，經酒測酒精濃度為每公升0.25毫克。

未料，他先藉故向員警表示欲前往車輛駕駛座拿取手機，員警陪同他至駕駛座旁，他竟乘隙跳入車內並發動車輛，經員警制止要求下車仍不配合，反踩油門駕車逃逸，所幸員警立即往後退避，而未遭車輛撞擊。當晚9時10分許，在雲林土庫附近自撞，而遭警逮捕。

一審認他已是第3次酒後駕車，量刑不宜過輕，認他不能安全駕駛動力交通工具罪判6月，又犯駕駛動力交通工具妨害公務執行罪判10月。

台南高分院警方密錄器影像光碟內檔案外，傳喚警員到庭作證，警員證稱，連跑進去車裡，他是請對方下車，對方不聽，上車踩油門要離開，他們就閃開。之後他就坐回巡邏車上，並開始追對方。他認為，對方的動作很危險，對方是單純踩油門就開車離開。

台南高分院指出，連駕車逃逸時，警員見狀因為自身安全之故，而立即退避脫離該車，連固有影響到警員職務執行，惟連並未有積極攻擊警員身體或其他物品，也未駕車衝撞員警，即連駕車逃逸行為，並非以警員為目標，欲對警員身體直接實施暴力，或以侵害警員生命、身體等為目的意思。法官認為，連當時駕車逃逸行為，仍屬單純脫免警員逮捕行為。

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