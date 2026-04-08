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大陸食安疑慮食品攻台 海關查扣逾1.4噸走私螺螄粉
關務署高雄關日前會同法務部調查局福建省調查處及金門縣警察局，於金門縣金城鎮一處倉庫內查獲超過1.4公噸的走私螺螄粉、乾香菇等不明標示食品，業者疑似鑽小三通漏洞「化整為零」，讓旅客攜帶入境後在集中收購，目前涉案貨物已全數依法查扣。
關務署高雄關表示，專案小組於金城鎮倉庫內，共起出大陸製乾香菇124公斤，以及包含螺螄粉、江西米粉、地攤鍋巴等大陸食品共1490.6公斤，除查扣外，全案依違反海關緝私條例及食品安全衛生管理法等規定偵辦。
據了解，不法業者多利用小三通旅客入境時，以「化整為零」方式，將合法限量攜帶的自用農產品及食品帶入金門後，違法集中收購並轉交給在地商家販售。
海關指出，此舉不僅已變更原先免稅的自用目的，更潛藏巨大的食安危機，這些未經檢驗的陸製食品，其生產製程與保存環境均不明，極可能含有超標農藥、禁用的防腐劑、人工色素、非法甜味劑或重金屬，民眾若吃下肚，恐對身體造成不可逆的損害。
海關也警告，未經檢疫的大陸農產品極易夾帶境外病蟲害闖關，嚴重威脅台灣本土的農業生態與產業發展，呼籲民眾切勿購買標示不清或來路不明的食品。
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