去年基隆汐止自來水之亂10萬戶被汙染 檢查出環保犯罪網絡起訴32人

基隆市乙級廢棄物清除業「將誠公司」，涉嫌非法私設廢油廢棄物處理工廠，並將含油汙廢水排入基隆河。水公司抽取做為「原水」，導致10萬自來水用戶受影響。檢方偵查後，起訴將誠游姓業者等9人。檢方另起訴3家與將誠有業務往來公司共23人，涉嫌違反廢棄物清理法。

去年11月27日有基隆市民發現家中自來水有異味，察覺自來水用戶越來越多，最後查出是自來水公司從八堵抽水站，抽取做為自來水原水的基隆河水含有油汙。水公司查知後停止抽水，但受汙染原水已進入新山淨水場，導致供水範圍內的基隆和新北汐止，超過10萬用水戶受波及。

基隆地檢署今天表示，事件發生後啟動檢、警、環聯繫平台，由檢察官何治蕙、陳宜愔與基隆市警局、保警第七總隊第三大隊北區中隊及環境部北區環管中心組成專案小組，最後查出汙染源可能為位在基隆河自來水水質水量保護區的將誠公司。

檢警去年12月10日發動搜索，將游姓負責人等人帶回偵訊後，向法院聲押游男等5人獲准。檢方偵查4個月，釐清這起環保犯罪網絡共有4家公司涉入。

檢方指出，將誠公司為乙級廢棄物清除機構，主要業務是到港口載運船舶產生廢油廢棄物，前往合格的廢棄物處理機構。將誠並未取得廢棄物處理許可，依法不得處理廢棄物。

將誠公司最遲自20年起，在公司租用位在水源保護區的停車場，非法私設廢油廢棄物處理工廠，處理公司油罐車從港口載運回來的船舶廢油廢棄物。

將誠公司以油水分離技術處理廢棄油後，把非法處理後的廢油出售給其他公司，處理過程中產生含有害健康物質廢水，在未經任何處理下排入基隆河，最後進入自來水供水系統，危害民眾用水安全。

檢方查出，將誠公司的的地下工廠，除了處理自家公司的廢油廢棄物，也處理來自高雄市一家公司收取的船舶廢油廢棄物。處理後產生的廢油，賣給高雄這家公司設在苗栗縣的公司，以及桃園市另一家公司，購油公司會將廢油混充工業用油後，轉售給不知情之廠商。

將誠公司也與苗栗這家合法廢棄物處理廠合謀，佯裝將誠公司所收取的廢油廢棄物，全數運至這家公司處理，俗稱「跑空單」，掩飾將誠非法處理廢棄物，並對外銷售不法情事。

檢方估算這4家公司，共獲取不法所得4億297萬多元。全案已扣得犯罪工具曳引車頭3台、油罐車4台、船舶3艘、油槽9座及相關鍋爐設備等物品，並對涉案公司及被告等人財產，向法院聲請扣押，總計已扣得3億522萬多元。

檢方依涉犯廢清法非法處理廢棄物及申報不實罪，違反水汙染防治法非法排放汙水罪、刑法混入妨害衛生物品於供公眾所飲水源及流放有害健康物質汙染河川罪，起訴將誠公司游姓負責人等9人。

與將誠公司有業務往來的3家公司共23人，都被檢方起訴涉犯廢清法非法處理廢棄物及申報不實罪嫌，與將誠合謀「跑空單」的公司，另被起訴涉犯廢清法未處理廢棄物開具虛偽證明罪。

檢方指出，將誠公司在水源保護區私設地下工廠，非法處理廢油廢棄物，恣意偷排含有有害健康物質廢水，最後進入自來水系統，嚴重危害河川生態保育、環境衛生及國民健康，建請法院從重量刑，已查扣相關犯罪工具、犯罪所得全數依法宣告沒收。