快訊

教授健康／4年升正教授卻罹癌 他醒悟：不該那麼負責

停火兩周附帶條件曝光：伊朗、阿曼獲准收取荷莫茲海峽通行費

搭飛機新制上路！民航局：今起限帶2行動電源 違者最重罰10萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

台中工人元旦喝保力達 當街酒駕撞死老婦...酒測值達0.53

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中陳姓工人今年元旦在工地喝保力達，明知酒後仍騎車上路，中午經過路口時沒注意陳姓老婦穿越馬路從後猛力追撞，釀陳倒地頭部骨折重創死亡，陳經酒測值達0.53，顯已逾越法定0.25門檻，檢方依酒駕致死罪嫌起訴陳，後續依法由國民法官審理。

檢警調查，陳男今年1月1日在工地喝有酒精成分的保力達，中午不顧酒精未消退仍騎車上路，12點多行經烏日區巷口時也未注意車前狀況。

當時陳姓老婦正好穿越馬路，陳因喝酒導致反應力下降，經過時閃避、煞車不及直接從後朝對方追撞，陳婦當場重摔倒地，因頭部外傷、顱內出血及顱骨骨折。

消防獲報到場，緊急將陳送醫搶救，烏日分局警方也到場對陳施以呼氣酒測，數值高達每公升0.53毫克。

陳婦因車禍傷及中樞神經，搶救至隔天1月2日深夜11點多仍宣告不治；全案經檢方相驗簽分，陳婦的家屬提告。

檢方根據證詞、遺體相驗報告、車禍事故調查及酒測值等，認定陳男犯嫌明確，偵結依酒駕致死罪嫌起訴他，全案依法將由台中地院國民法官審理。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

車禍 國民法官 台中

延伸閱讀

狂男網Po槍彈照問「想吃子彈嗎」 桃市議員辦公室、公立醫護均受害

他吹檢測器有酒精反應…驚覺不妙駕車離去 挨罰18萬吊銷駕照不服提告

三義觀光巴士酒駕肇逃 救護車攔下

彰化菜販毒駕撞死老婦 肇逃被逮

相關新聞

軍餉也敢動！資通電軍預財士侵吞官兵獎金 造假簽名過程曝

國防部資通電軍指揮部電子作戰中心方姓預財士，2022年間涉嫌利用職務之便，多次偽造官兵簽名並侵吞10餘名官兵個人工作獎金總額逾萬元，後遭部分受獎官兵察覺通報，憲兵介入偵辦後移送，桃園地檢署依貪汙罪的侵占職務上持有之非公用私有財物罪將方男起訴。

台中工人元旦喝保力達 當街酒駕撞死老婦...酒測值達0.53

台中陳姓工人今年元旦在工地喝保力達，明知酒後仍騎車上路，中午經過路口時沒注意陳姓老婦穿越馬路從後猛力追撞，釀陳倒地頭部骨折重創死亡，陳經酒測值達0.53，顯已逾越法定0.25門檻，檢方依酒駕致死罪嫌起訴陳，後續依法由國民法官審理。

宜蘭南澳鄉長涉性騷 懲戒法院判罰25萬元確定

宜蘭縣南澳鄉長李勝雄涉民國110年以性意味言詞性騷擾女員工，監察院彈劾李男後移送懲戒。懲戒法院一、二審均判決李男罰款新台...

高雄議員參選人廣告看板遭毀容 涉案男落網說出原因

民進黨提名高雄市議員參選人鄧巧佩昨天報警，指她設在前鎮區公車站牌的廣告看板，遭惡意毀損。警方追查7小時，查獲49歲顏姓男子涉案，依違反公職人員選舉罷免法及毀損罪嫌移送法辦。

狂男網Po槍彈照問「想吃子彈嗎」 桃市議員辦公室、公立醫護均受害

Po網放話前科累累的20餘歲陳姓男子，不滿醫護人員照護，又與網友起糾紛，竟在個人臉書公開槍枝拉滑套影片，揚言要炸桃市議員錢龍辦公室與桃園療養院，甚至對護理長揮拳、公布醫護私人資訊，桃園地檢署依違反個資法、恐嚇公眾及醫療法等罪將陳男起訴。

台塑石化疑涉「假減產真哄抬」案 檢再傳6證人身分曝

檢調偵辦台塑石化疑涉「假減產真哄抬」案，今再通知6名主管以證人身分到案調查，其中4人經調查人員初步偵詢後請回，另2人送往地檢署複訊後也請回，確切案情仍待釐清。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。