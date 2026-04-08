台中工人元旦喝保力達 當街酒駕撞死老婦...酒測值達0.53

台中陳姓工人今年元旦在工地喝保力達，明知酒後仍騎車上路，中午經過路口時沒注意陳姓老婦穿越馬路從後猛力追撞，釀陳倒地頭部骨折重創死亡，陳經酒測值達0.53，顯已逾越法定0.25門檻，檢方依酒駕致死罪嫌起訴陳，後續依法由國民法官審理。

檢警調查，陳男今年1月1日在工地喝有酒精成分的保力達，中午不顧酒精未消退仍騎車上路，12點多行經烏日區巷口時也未注意車前狀況。

當時陳姓老婦正好穿越馬路，陳因喝酒導致反應力下降，經過時閃避、煞車不及直接從後朝對方追撞，陳婦當場重摔倒地，因頭部外傷、顱內出血及顱骨骨折。

消防獲報到場，緊急將陳送醫搶救，烏日分局警方也到場對陳施以呼氣酒測，數值高達每公升0.53毫克。

陳婦因車禍傷及中樞神經，搶救至隔天1月2日深夜11點多仍宣告不治；全案經檢方相驗簽分，陳婦的家屬提告。

檢方根據證詞、遺體相驗報告、車禍事故調查及酒測值等，認定陳男犯嫌明確，偵結依酒駕致死罪嫌起訴他，全案依法將由台中地院國民法官審理。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康