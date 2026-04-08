快訊

教授健康／4年升正教授卻罹癌 他醒悟：不該那麼負責

停火兩周附帶條件曝光：伊朗、阿曼獲准收取荷莫茲海峽通行費

搭飛機新制上路！民航局：今起限帶2行動電源 違者最重罰10萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭南澳鄉長涉性騷 懲戒法院判罰25萬元確定

中央社／ 台北8日電

宜蘭縣南澳鄉長李勝雄涉民國110年以性意味言詞性騷擾女員工，監察院彈劾李男後移送懲戒。懲戒法院一、二審均判決李男罰款新台幣25萬元，全案確定。

監察院表示，李勝雄在民國110年4月22日考察期間，對同行下屬甲女以具有性意味的言詞，侵犯干擾其人格尊嚴，造成敵意性、冒犯性的工作環境，並經宜蘭縣政府性騷擾申訴評議委員會決議性騷擾行為成立。

監察院指出，李勝雄為機關首長，言行動見觀瞻，理當謹言慎行，並負有防治性騷擾之責，卻未能以身作則，嚴重影響機關聲譽及形象，有違公務員服務法相關規定，監察院審查通過彈劾提案，全案移送懲戒法院審理。

懲戒法院一審指出，經調查李勝雄當下言詞具性意味，且讓女方內心感到非常不舒服及遭到冒犯，考量李勝雄行為破壞長官與部屬之間的秩序，言行失檢，敗壞官箴，在事件後以不想造成觀感不好，行為已有所改善等情形，判決罰款25萬元。

李勝雄提起上訴主張，他並無性騷擾的主觀認知，且依合理第三人對當時客觀情狀的理解，也不符合敵意環境性騷擾；退萬步言，縱認女方有遭冒犯的感受，也僅是女方主觀認知等語，請求廢棄原判決，發回懲戒法庭第一審審理或作成他不受懲戒的判決。

懲戒法院二審指出，原判決並無違誤，李勝雄上訴無理由，判決駁回，全案確定。

宜蘭縣南澳鄉長李勝雄涉以性意味言詞性騷擾女員工。示意圖／Ingimage
宜蘭縣南澳鄉長李勝雄涉以性意味言詞性騷擾女員工。示意圖／Ingimage

性騷 新台幣 監察院 宜蘭縣

延伸閱讀

前高雄市議長曾麗燕涉貪 5月25日起延長境管8個月

宜蘭原民所長林志雷熊抱女課長 法院認定不是猥褻二審仍判6月

軍聞社中校孔繁嘉在役勾結共產黨 收紅錢拉攏同袍判關5年4月定讞

勞退舊制爭議 臨時人員討退休金 告贏南市府

相關新聞

軍餉也敢動！資通電軍預財士侵吞官兵獎金 造假簽名過程曝

國防部資通電軍指揮部電子作戰中心方姓預財士，2022年間涉嫌利用職務之便，多次偽造官兵簽名並侵吞10餘名官兵個人工作獎金總額逾萬元，後遭部分受獎官兵察覺通報，憲兵介入偵辦後移送，桃園地檢署依貪汙罪的侵占職務上持有之非公用私有財物罪將方男起訴。

台中工人元旦喝保力達 當街酒駕撞死老婦...酒測值達0.53

台中陳姓工人今年元旦在工地喝保力達，明知酒後仍騎車上路，中午經過路口時沒注意陳姓老婦穿越馬路從後猛力追撞，釀陳倒地頭部骨折重創死亡，陳經酒測值達0.53，顯已逾越法定0.25門檻，檢方依酒駕致死罪嫌起訴陳，後續依法由國民法官審理。

宜蘭南澳鄉長涉性騷 懲戒法院判罰25萬元確定

宜蘭縣南澳鄉長李勝雄涉民國110年以性意味言詞性騷擾女員工，監察院彈劾李男後移送懲戒。懲戒法院一、二審均判決李男罰款新台...

高雄議員參選人廣告看板遭毀容 涉案男落網說出原因

民進黨提名高雄市議員參選人鄧巧佩昨天報警，指她設在前鎮區公車站牌的廣告看板，遭惡意毀損。警方追查7小時，查獲49歲顏姓男子涉案，依違反公職人員選舉罷免法及毀損罪嫌移送法辦。

狂男網Po槍彈照問「想吃子彈嗎」 桃市議員辦公室、公立醫護均受害

Po網放話前科累累的20餘歲陳姓男子，不滿醫護人員照護，又與網友起糾紛，竟在個人臉書公開槍枝拉滑套影片，揚言要炸桃市議員錢龍辦公室與桃園療養院，甚至對護理長揮拳、公布醫護私人資訊，桃園地檢署依違反個資法、恐嚇公眾及醫療法等罪將陳男起訴。

台塑石化疑涉「假減產真哄抬」案 檢再傳6證人身分曝

檢調偵辦台塑石化疑涉「假減產真哄抬」案，今再通知6名主管以證人身分到案調查，其中4人經調查人員初步偵詢後請回，另2人送往地檢署複訊後也請回，確切案情仍待釐清。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。