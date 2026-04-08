宜蘭南澳鄉長涉性騷 懲戒法院判罰25萬元確定

宜蘭縣南澳鄉長李勝雄涉民國110年以性意味言詞性騷擾女員工，監察院彈劾李男後移送懲戒。懲戒法院一、二審均判決李男罰款新台幣25萬元，全案確定。

監察院表示，李勝雄在民國110年4月22日考察期間，對同行下屬甲女以具有性意味的言詞，侵犯干擾其人格尊嚴，造成敵意性、冒犯性的工作環境，並經宜蘭縣政府性騷擾申訴評議委員會決議性騷擾行為成立。

監察院指出，李勝雄為機關首長，言行動見觀瞻，理當謹言慎行，並負有防治性騷擾之責，卻未能以身作則，嚴重影響機關聲譽及形象，有違公務員服務法相關規定，監察院審查通過彈劾提案，全案移送懲戒法院審理。

懲戒法院一審指出，經調查李勝雄當下言詞具性意味，且讓女方內心感到非常不舒服及遭到冒犯，考量李勝雄行為破壞長官與部屬之間的秩序，言行失檢，敗壞官箴，在事件後以不想造成觀感不好，行為已有所改善等情形，判決罰款25萬元。

李勝雄提起上訴主張，他並無性騷擾的主觀認知，且依合理第三人對當時客觀情狀的理解，也不符合敵意環境性騷擾；退萬步言，縱認女方有遭冒犯的感受，也僅是女方主觀認知等語，請求廢棄原判決，發回懲戒法庭第一審審理或作成他不受懲戒的判決。