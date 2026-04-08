高雄議員參選人廣告看板遭毀容 涉案男落網說出原因

民進黨提名高雄市議員參選人鄧巧佩昨天報警，指她設在前鎮區公車站牌的廣告看板，遭惡意毀損。警方追查7小時，查獲49歲顏姓男子涉案，依違反公職人員選舉罷免法及毀損罪嫌移送法辦。

鄧巧佩在前鎮區保泰路與公正路口公車站牌的廣告看板，昨天經人發現，照片上的雙眼和嘴遭惡意挖除。鄧巧佩認為選舉競爭不應以破壞合法文宣、製造對立的方式干擾公共討論，昨天下午4時許，前往前鎮警分局瑞隆派出所報案。

警方成立專案小組，調閱周邊監視器影像，並透過路口監視系統進行影像比對、行蹤軌跡分析及時序比對，鎖定涉案對象，昨天深夜11時許，逮捕涉案的顏男。據了解，顏男在警詢時稱，他4月6日晚間7時許等公車時，隨手拿隨身攜帶鑰匙刮損看板，沒有政治意圖。

前鎮警分局今天表示，全案經警詢後，依毀損罪、違反公職人員選舉罷免法第98條「妨害他人競選罪」，移送高雄地方檢察署偵辦。

顏姓男子（中）涉嫌毀損公車站議員參選人的看板被捕。記者林保光／翻攝