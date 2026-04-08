狂男網Po槍彈照問「想吃子彈嗎」 桃市議員辦公室、公立醫護均受害

Po網放話前科累累的20餘歲陳姓男子，不滿醫護人員照護，又與網友起糾紛，竟在個人臉書公開槍枝拉滑套影片，揚言要炸桃市議員錢龍辦公室與桃園療養院，甚至對護理長揮拳、公布醫護私人資訊，桃園地檢署依違反個資法、恐嚇公眾及醫療法等罪將陳男起訴。

起訴指出，陳男為中度身心障礙者，過去曾接受衛福部桃園療養院的住院、醫療照護，卻因細故心生不滿，先於2025年9月間在逾千人LINE社群「我是大竹人」中，因與網友起糾紛，上傳第一人稱視角拍攝的槍枝拉滑套影片，並嗆聲「X是想吃子彈嗎」等語，恐嚇特定對象，已危害公共安全。

由於不滿蘆竹區國民黨市議員錢龍將他在地方騷擾行徑反映給警政單位，陳男去年9月20日在臉書張貼刀具照片及議員辦公室地址，恐嚇「我會去炸掉辦公室」、「一刀砍死你」，點名特定對象住處與電話，進一步擴大恐嚇範圍。

此外，陳男因不滿桃療護理人員照護及院方政風室主任對他提告，自去年9月起至12月間，多次在個人臉書與社群平台張貼該院的醫護人員姓名、職業及工作地點，並揚言開槍掃射、縱火，甚至夾帶性羞辱言詞，造成逾10名醫護人員與不特定民眾恐慌，並侵害個人隱私。

更離譜的是，陳男對自己在桃療住院治療時，醫療沒有全力照護他一事耿耿於懷，竟於出院大半個月之後、去年11月間又回到醫院，對著正在執行疫苗注射業務的護理長揮拳施暴；另因不滿張姓治療師課程，竟創立名為「張○○公祭典儀」、「張○○我要你的命」等Messenger群組，傳送死亡威脅文字。

案經被害人報案後，由桃園警分局報請檢方指揮偵辦，並持搜索票查扣手機及相關證物，佐以社群貼文、對話紀錄等證據，認定陳男涉犯恐嚇公眾、恐嚇危害安全、違反個人資料保護法及醫療法等罪嫌重大。

檢方認為，陳男明知醫護人員姓名、職務及工作地點屬個資，仍公開張貼並搭配恐嚇言論，已逾合理使用範圍，侵害隱私權與資訊自主權，且多次犯行影響公共安全，依法提起公訴。