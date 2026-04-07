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台塑石化疑涉「假減產真哄抬」案 檢再傳6證人身分曝
檢調偵辦台塑石化疑涉「假減產真哄抬」案，今再通知6名主管以證人身分到案調查，其中4人經調查人員初步偵詢後請回，另2人送往地檢署複訊後也請回，確切案情仍待釐清。
士林地檢署表示，檢調今通知6名證人到案配合調查，其中包含台塑石化公司組長、管理師，及台塑公司處長、管理師等職務人員，訊後全數請回，檢方強調將持續查明案情、盡速釐清事實，透過查緝民生犯罪聯繫平台掌握市場動態、維護交易秩序。
全案源於，民進黨立委鍾佳濱4月1日指稱，國內最大塑膠粒供應商台塑石化疑以減量、漲價、增產等方式「假減量、真哄抬」，恐涉囤積罪。
士林地檢署4月2日旋即對外表示，針對立委質疑「假減產真哄抬」事件，檢方已分案偵辦，指揮調查局台北市調查處調取相關產銷資料，並通知台塑石化相關人員到案說明。
檢調首波通知台塑石化公司等5名主管到案配合調查，今再通知5人外加另名證人到案調查，確切案情仍待釐清。
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