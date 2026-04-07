查台塑石化疑「假減產真哄抬」 檢調再傳6人到案調查

台塑石化日前遭控「假減產真哄抬」，檢調旋即通知該公司5名高階主管以證人身分到案調查，今連同5人外加另名證人，再次通知到案配合調查，確切案情待釐清。

民進黨立委鍾佳濱4月1日指稱，國內最大塑膠粒供應商台塑石化疑以減量、漲價、增產等方式「假減量、真哄抬」，恐涉囤積罪。

士林地檢署4月2日旋即對外表示，針對立委質疑「假減產真哄抬」事件，檢方已分案偵辦，指揮調查局台北市調查處調取相關產銷資料，並通知台塑石化相關人員到案說明。

檢方表示，為配合行政院穩定物價政策，檢方已依法務部、高檢署指示，啟動查緝民生犯罪聯繫平台，持續掌握轄內塑膠原料及相關產品的供需、價格變動，防杜囤積及價格操控等違法行為，維持市場交易秩序。

據悉，檢調首波通知台塑石化5名高階主管以證人身分到案釐清案情，訊後全數請回，今再次通知5人外加1名證人到案配合調查，詳細案情仍待釐清。