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南檢查緝民生犯罪聯繫平台防範不法囤積 今再度查訪塑膠袋製造業者

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

清明節連假期間，台南地檢署持續運作「查緝民生犯罪聯繫平台」，由民生犯罪專組主任檢察官錢鴻明率同司法警察前往市場進行探訪，並指揮法務部台南市調查處調查官查訪台南市共計76處攤商，即時掌握市場動態，防範不法囤積與哄抬價格情形，今天也再度出動查訪。

台南地檢署指出，連假甫結束，檢察長鍾和憲今天再指示錢鴻明率同台南市刑事警察大隊偵一隊及台南市經濟發展局，依據先前查訪零售業者所獲資訊，前往新營工業區內2家塑膠袋製造業者進行查訪。

據相關單位訪查，現場業者生產線均正常運作中，產製成品則包裝完成待貨車及物流業者進行出貨，倉庫內尚無大量囤積貨物之情形；錢鴻明指出，若意圖抬高交易價格而刻意囤積民生必需品者，可能涉犯刑法第251條妨害農工商等罪嫌。

台南地檢署表示，近期民生物品價格波動因素眾多，檢方會密切觀察、嚴防人為惡意操作，即時掌握市場動態；任何違法囤積貨物之舉，均將迅速啟動偵查，以穩定民生供應為目標，全力守護交易公平，防範不法囤積與哄抬價格情形發生。

台南地檢署主任檢察官錢鴻明今率同刑事警察大隊偵一隊及台南市經濟發展局，前往新營工業區內2家塑膠袋製造業者進行查訪。記者袁志豪／翻攝
台南地檢署主任檢察官錢鴻明今率同刑事警察大隊偵一隊及台南市經濟發展局，前往新營工業區內2家塑膠袋製造業者進行查訪。記者袁志豪／翻攝

台南地檢署主任檢察官錢鴻明今率同刑事警察大隊偵一隊及台南市經濟發展局，前往新營工業區內2家塑膠袋製造業者進行查訪。記者袁志豪／翻攝
台南地檢署主任檢察官錢鴻明今率同刑事警察大隊偵一隊及台南市經濟發展局，前往新營工業區內2家塑膠袋製造業者進行查訪。記者袁志豪／翻攝

法務部 價格 警察

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