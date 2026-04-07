北竿山坡地淪廢棄物掩埋場 業者20萬交保、檢警重手追查

連江地檢署接獲情資指出，北竿鄉山坡地疑遭違法堆置廢棄物，隨即展開蒐證行動，並於今日由主任檢察官楊翊妘指揮連江縣警察局，會同環境資源局人員執行搜索及現場稽查開挖。

檢警調查發現，涉案業者疑將拆除工程產出的土木、建築廢棄物混合物，載往公有山坡地傾倒堆置，不僅擅自占用土地，另涉提供場地供廢棄物堆置，初步認定涉及違反「廢棄物清理法」、「山坡地保育利用條例」及刑法竊佔公有土地等罪，情節重大。

經檢方訊問後，考量業者坦承部分行為、配合調查，並主動表示願意清除廢棄物、恢復土地原狀，且無羈押必要，裁定以新台幣20萬元交保，後續將持續釐清案情。

檢方指出，該處堆置地點鄰近水庫及海岸，恐對當地水源與生態環境造成衝擊，已要求涉案業者儘速配合主管機關清理並復原，以降低污染風險。

連江地檢署強調，工程或事業活動所產生的廢棄物，須依法處理，不得任意棄置；若非法提供土地供堆置，或受託從事清除、貯存、處理廢棄物，依廢棄物清理法第46條，可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金；若擅自在公有或他人山坡地占用、開發，亦觸犯山坡地保育利用條例，違者將構成山坡地保育利用條例第34條第1項之罪，可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣60萬元以下罰金。此外，竊佔公有土地進行使用，亦有刑法竊佔刑責，不可不慎。

檢方呼籲業者切勿心存僥倖，以身試法，將持續加強查緝，維護馬祖地區自然環境與公共資源。

連江地檢署接獲情資，北竿鄉山坡地疑遭違法堆置廢棄物，隨即展開蒐證行動。圖／連江地檢署提供

北竿鄉山坡地疑遭違法堆置廢棄物，連江地檢署隨即展開蒐證行動，並於今日由主任檢察官楊翊妘指揮連江縣警察局，會同環境資源局人員執行搜索及現場稽查開挖。圖／連江地檢署提供