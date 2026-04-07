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林國成三字經飆罵賴總統...給裁押柯文哲的法官審理 他「感覺怪怪的」

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

民眾黨前立委林國成去年在反罷免活動公開罵賴清德總統三字經，被檢方依公然侮辱罪嫌起訴，並建請從重量刑，案件分由台北地方法院法官呂政燁審理，呂也剛好是偵查期間裁准羈押民眾黨前主席柯文哲的法官，林坦言起初看到法官姓名感覺「怪怪的」，但開完庭後認為法官公允，案件定5月5日宣判。

林國成庭後受訪指出，「男子漢大丈夫，敢做敢當」，他已在臉書兩次公開道歉，但重申並非貶低賴清德個人，而是針對公共議題發言。今日開庭審判長也給他充分的時間講話，他也交代得很清楚，當時第一句話確實是不雅之言，但第二句話他是說「打領帶（台語）」，審判長應該也了解。

他說，當初收到傳票看到是由呂政燁審案，「我心裡面也感覺怪怪的」，這麼小的案子、賴清德告他的案件，就會落在呂政燁身上，他當初也覺得怎會如此巧合，但經過開庭之後，他感謝呂政燁讓他充分說明，並說造成賴清德的誤解，他再度表示抱歉。

林國成指出，他認為自身是在談論公共議題，不是在妨害賴清德的名譽，檢察官起訴稱他「連續」辱罵賴清德，連「打領帶」都要說是在罵賴，認為對他不公平，法治國家就要尊重法官的認知和判決，因此認為還是要讓法官根據他的話依法裁判，這樣比較妥當。

檢方起訴指出，2025年7月20日民眾黨於中央黨部前舉辦「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」活動，並全程直播，林國成當天下午4時許，在活動舞台持麥克風對台下民眾演說，辱罵賴清德三字經及4次「我咧幹～領帶啦！」等語，認定林故意貶損賴的名譽，逾越合理接受範圍，依公然侮辱罪嫌起訴，並建請從重量刑。

台北地院今開庭，林國成作無罪答辯，表示當天上台前2、3天到台南救災，看到災民屋頂10家有9家被拆光、遍地垃圾，新聞也報導有老人家拜託賴清德派人協助維修，賴回應「你自己爬」；災民也請求賴派國軍協助清運垃圾，賴也回應「軍人是保衛國家，不可以做這些事」等語。

他說，他救災時到處聽老百姓在辱罵，他就想為何執政者可以這樣對待災民，他認為這樣是不對的，他上台時原本是不想說的，但底下有人在罵三字經，他不小心情緒上來也跟著罵出來，但他自認身為民意代表做了不好示範，也在臉書公開道歉。

他向法官指出，他是對執政公共議題而罵，而不是針對賴清德，他並沒有刻意貶低賴名譽的意思，並舉例賴清德當台南市長期間，救災十分認真，連鞋子都踏破了，他公開稱讚賴，他也參與賴的就職典禮和國宴，就是尊重賴為總統。

林說，檢察官指控他「連續」辱罵賴清德有所誤解，他第一句確實是三字經，但之後是說「打領帶（台語）」，因為覺得不能隨之起舞，因此後來改口。

林國成委任律師也指出，憲法判決已限縮公然侮辱罪構成要件，尤其是涉及公益的政治性語言，應給予更多的保護，賴清德身為最高領導者，要接受全民檢驗，要有接受評斷的雅量，而非動輒用司法要人民閉嘴。

呂政燁庭末主動向林國成表示，相信林收到傳票看到法官名字也有嚇一跳，強調他會依法處理，該怎麼做就怎麼做，「就像當初柯文哲要寄辭職信，檢察官反對，但我也是讓他寄啊」，並再度確認林是否要認罪，換取最輕刑度，不過林仍請法官依法審酌。

前立委林國成因辱罵賴清德總統三字經被檢方起訴，今到台北地院開庭。記者林孟潔／攝影
前立委林國成因辱罵賴清德總統三字經被檢方起訴，今到台北地院開庭。記者林孟潔／攝影

前立委林國成因辱罵賴清德總統三字經被檢方起訴，今到台北地院開庭。記者林孟潔／攝影
前立委林國成因辱罵賴清德總統三字經被檢方起訴，今到台北地院開庭。記者林孟潔／攝影

民眾黨 賴清德 林國成

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