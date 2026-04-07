廢校傳爆炸巨響驚動村民 2名男大生涉製造爆裂物遭羈押禁見

嘉義縣竹崎鄉光華村一處廢校校園3日發生爆炸案，2名男大生涉嫌製造並引爆爆裂物，造成教室門窗嚴重毀損。嘉義地方法院認定周姓與余姓學生涉嫌重大，且有反覆實行犯罪及勾串之虞，5日裁定2人羈押禁見。

嘉義縣消防局3日中午接獲報案，光華村某廢棄國小校園冒出濃煙，消防人員趕抵現場時雖無火煙，但發現教室門窗因爆炸衝擊嚴重扭曲變形，隨即封鎖現場並通報警方與火調人員。光華村長鄧德勝表示，當天村民聽到巨大爆炸聲響，隨即合力提水協助滅火，現場無人受傷。

鄧德勝說，事件發生於3日中午1時許，爆炸聲來自已廢校的國小校園，那爆炸聲「好像要將整個學校炸掉！」，三五村民偕同前往查看發現教室內冒出火花，那時山區持續乾旱，村民於是接力提水至校園滅火同時打119報案，幸好火勢不大及時撲滅，直到消防隊確定火勢熄滅。

他說，事後警方有找到這2名男子，聽說是高雄人，騎摩托車來，看到我們那間廢校國小，就躲在教室裡面測試自製的火藥。教室裡面沒什麼東西，沒桌椅、沒易燃物。如果有那些東西，一定會燒起來。還好村民及時發現。

據悉事件地點在光華村培英國小已在2005年廢校很久，現在是公所代管，平常沒什麼人出入。

警方4日循線逮捕周姓與余姓大學生，查獲2人涉嫌在該校園引爆爆裂物，警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。嘉義地檢署複訊後向法院聲請羈押，嘉義地方法院於5日裁定獲准。

嘉義地方法院表示，周男與余男共同製造爆裂物，並先後2度在校園內引爆。余男坦承犯行，周男僅承認部分客觀行為，說法與余男有所出入。嘉院表示，周男為求卸責有勾串共犯之可能，且2人製造的爆裂物數量與重量非微，考量有反覆實行同一犯罪之虞，因此裁定羈押並禁止接見通信。