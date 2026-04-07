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台中女車禍裝瞎詐保449萬…小孩鞋穿反還能糾正 判刑要關還要賠

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市彭姓女子2017年騎機車出車禍，在醫院檢查時「裝瞎」，佯裝雙眼僅看到手指、看手機需貼近螢幕等舉止，讓醫師開出與事實不符的診斷證明，保險公司發現，彭女能發現小孩鞋子穿反、自然調整曬衣桿、穿越馬路會看車等行為，彭女被控詐欺，遭判刑2年確定，以另得返還南山人壽等3間業者282萬9000元保險金，台中地院近日再審結，判彭女得還明台產物公司，詐領強制汽車責任保險金167萬元，仍可上訴。

判決指出，彭女在2017年8月17日車禍後，陸續前往光田醫院、台中榮總就診 。她向醫師佯稱雙眼僅能辨識手指數，不僅行動時假裝需要扶東西，連看手機都刻意貼近螢幕。雖然客觀的眼底光學斷層掃描、腦部電腦斷層掃描無異常，但醫師仍在她的主訴與偽裝下，開立了視力障害的診斷證明。

彭女藉此向南山、友邦、保誠人壽、明台產險順利詐得82萬5000元、160萬、40萬4000元、167萬元，總計449萬9000元。

不過保險公司事後發現，彭女日常生活與一般人無異，完全不像是視力僅能看見眼前幾公分的人，包括能獨自在巷弄邊自然地調整曬衣桿位置，雙眼不僅會注視曬衣桿，當有汽車經過時，雙眼也會跟著注視汽車。

另外彭女也能以迅速的步伐通過醫院大門，順暢帶著兩名小孩搭乘手扶梯，甚至同行的小孩鞋子穿反，她也當場指正「妳鞋鞋穿錯了，趕快換過來」。

業者提出詐欺及民事損害賠償告訴，法院認定依照保險公司提供的證據，以及台中榮總、光田醫院的檢查，發現彭女視力達1.2與1.5，兩次視覺誘發電位的檢查也正常，依詐欺罪判彭女2年徒刑，全案確定。

民事部分，彭女需賠償南山人壽等3間業者已給付的保險金共282萬9000元。

明台產物公司另針對已給付的汽車強制責任險理賠金，向台中地院提出損害賠償告訴，近日審結，判彭女要賠167萬元，仍可上訴。

台中市彭姓女子出車禍後詐保，台中地院判彭女要返還汽車強制險保險金167萬元。圖／本報資料照片
台中市彭姓女子出車禍後詐保，台中地院判彭女要返還汽車強制險保險金167萬元。圖／本報資料照片

南山人壽 保險 台中

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