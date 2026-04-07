奔波13校教課...南市原民語老師上課途中車禍去世 肇事者也是老師

台南市海岸阿美語族教師莎拉．里幸 Sala Lisin ，任校全市13校，去年6月2日前往授課學校途中不幸車禍去世，享年67歲；與她發生車禍的36歲陳姓女子也是老師，案發後在場自首認罪，與被害人家屬達成調解，台南地院依過失致死罪判刑8月、宣告緩刑3年。可上訴。

莎拉．里幸是台南市第一批族語老師，曾獲2022年原住民模範母親，10多年來任職13校每周27節母語，涵蓋南新、新東、鹽水等國中，以及新泰、新進、新營、新民、柳營、太康、月津、鹽水、隆田等國小及南梓實小；當時市長黃偉哲表示，莎拉．里幸老師事件是一件令人心痛且感傷的事情。

判決書指出，陳姓女老師去年6月2日7時39分，騎乘機車沿台南市新營區復興路由西往東方向行駛，行經復興路與興農街無號誌交岔路口處，未減速即貿然直行通過路口；當時亦疏未注意支線道車應禮讓幹線道車先行的莎拉‧里幸騎車沿興農街由南往北方向駛至，雙方在路口發生碰撞。

莎拉‧里幸人車倒地，因而受有雙側肋骨多發性閉鎖性骨折、雙側創傷性氣血胸、肺氣腫、肝門腸繫膜靜脈氣腫等傷害，經送往柳營奇美醫院急救，於到院前即心跳休止，經急救後仍於同日9時17分不治死亡；案發後陳姓女老師向到場員警自首，莎拉‧里幸曾姓丈夫也訴請偵辦。

檢方依據台南市車輛行車事故鑑定會鑑定意見書指出，陳女騎乘機車行經無號誌路口，未注意車前狀況，未減速慢行，為肇事次因；認定依當時天候晴、柏油路面乾燥、無缺陷、無障礙物、視距良好，陳女並無不能注意情事，竟疏於注意，未減速即貿然直行，因而肇致交通事故，顯有過失。

至於死者亦有支線道車未禮讓幹線道車先行肇事原因，於交通事故發生與有過失，然陳女仍須負擔過失責任；檢方將陳女依過失致死罪提起公訴，由於陳女肇事後在未被偵查機關發覺前，向前往處理員警主動承認肇事，表示願接受裁判，請法院減輕其刑。

法院審理時，陳女認罪，合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序；法院認定，陳女過失行為使被害人家庭一夕破碎，天人永隔，被害人家屬身心受到極大痛苦，實屬不該，考量陳女犯後承認犯行，以150萬元與被害人家屬達成調解，參以陳女品行、過失情節等。

法院審酌，陳女自陳碩士畢業、未婚無子女、目前從事教職等家庭生活、經濟狀況，判刑8月；考量陳女沒有前科，一時失慮致罹刑典，信經此偵審程序及刑之宣告後，應知警惕而無再犯之虞，且被害人家屬亦同意給予緩刑，宣告緩刑3年，以啟自新。