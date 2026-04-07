租地種樹卻埋廢土！黑心集團倒18座泳池量 桃園楊梅龍潭7農地全毀

桃園地檢署聯手警調環保單位，破獲以馬來西亞籍男子林家俊為首的犯罪集團，在桃園楊梅、龍潭假借租地進行園藝植栽，實則非法回填營建廢棄物達4.4萬立方公尺，不法獲利逾4.2億元，檢方近日偵結，將林男等33人、7間公司依廢棄物清理法、詐欺等罪起訴，並對集團核心5成員從重量刑。

起訴指出，馬來西亞籍40歲林家俊（本名RAJA SHAH BIN SALIM）與桃園男子黃家源2024年3月合組棋峰工程行，由黃擔任人頭，林男為實際負責人，打著租地從事園藝植栽或是綠化整地使用的招牌，透過仲介專門鎖定桃園楊梅及龍潭一帶特種或一般農牧用地，取得土地使用權後，林男等人便將農地轉作非法收受營建廢材的「土尾場」。

林、黃等人於2024年9月、11月分別向翁、陳、李、黃、周姓等多位地主租下楊梅區楊湖段、楊梅區長紅段4個地號、楊梅區楊富段等農地，收受包括龜山等建案的廢棄物傾倒回填，土地慘遭破壞。誇張的是，林男2022年4月租龍潭區高平段開挖整地、鋪設鐵板、堆土石釀地表裸露、改變地形地貌、破壞地表及地下水源涵養，依違反水土保持法判6月，去年初又向陳姓地主佯稱將土地恢復原狀返還，取得使用權後竟繼續堆放大量營建廢土。

起訴指出，此集團內部組織分工嚴密，大馬林男負責覓地與統籌，黃家源出面簽約，受僱的黃女負責聯繫車隊，招攬「廣丞」、「崑馳」、「佑昇易昇」等多個曳引車隊，從各地建築工地載運廢磚、混凝土塊、鋼筋及塑膠等混合廢棄物進場回填，形成完整非法處理鏈。

檢方指出，林家俊集團在楊梅楊湖段、長紅段、楊富段及龍潭高平段等地堆置違法收受的營建廢棄物，總回填廢材量逾4萬4313立方公尺，相當於約18座標準游泳池容量，受害土地面積達1萬6615.9平方公尺，農地功能幾乎全面喪失，其中楊富段單一地點不法利益即逾1億6440萬元、高平段土地案也逾1.5億元，全案不法所得超過4億2427萬餘元已聲請沒收。

全案起於楊梅區多位地主發現租出的「園藝用地」竟被堆置大量土石，憤而報案，桃園地檢署檢察官王念珩獲報後，立即指揮保七總隊、桃園市調查處、環境部管理署北區中心及桃園市環保局組成專案小組偵辦。

專案小組歷經長期蒐證，於2025年10月至12月間搜索13處地點，查扣曳引車9輛，並開挖土地，發現土壤內夾雜大量營建廢棄物。檢察官複訊後聲押林家俊、黃家源獲准，其餘被告分別以5萬至15萬元交保候傳。

桃檢認定，被告林家俊等人未經許可從事廢棄物清除處理，並以詐術取得土地使用權，涉犯廢棄物清理法及詐欺得利罪，且部分嫌犯屬累犯仍不知悔改，就主嫌林家俊建請法院判處有期徒刑4年以上，被告黃家源、黃女、楊男及張千銘判處有期徒刑3年以上，其餘從重量刑。

桃檢表示，林家俊集團堆置的廢土量逾4萬4313立方公尺，相當於約18座標準游泳池容量，受害土地面積達1萬6615.9平方公尺。圖／桃園地檢署提供

林家俊集團租下楊梅區多處農地堆營建廢土，嚴重破壞國土，此為楊梅區楊湖段翁姓地主的特種農業用地。圖／桃園地檢署提供

桃檢表示，林家俊集團堆置的廢土量逾4萬4313立方公尺，相當於約18座標準游泳池容量，受害土地面積達1萬6615.9平方公尺。圖／桃園地檢署提供

林家俊集團租下楊梅區多處農地堆營建廢土，嚴重破壞國土，此為楊梅區長紅段陳姓、李姓地主的特種農業用地。圖／桃園地檢署提供