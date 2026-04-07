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假種樹回填廢棄物 桃檢起訴聲請沒收不法利得4億

中央社／ 桃園7日電

有不法集團以「假租地種樹」在桃園市龍潭及楊梅區租用農地回填廢棄物。桃檢今天表示，共起訴33名被告，並聲請沒收不法利得逾新台幣4億元，環保局也限期清除廢棄物回復原狀。

桃園市政府環保局發布新聞稿表示，去年1月接獲民眾通報有異常回填情形，專案小組隨即展開蒐證與科技監控，案件共涉及龍潭及楊梅地區10筆土地，棄置面積超過1萬平方公尺，非法棄置量高達4萬至5萬立方公尺，不法所得逾新台幣4億元。

環保局指出，相關單位於114年10月及12月分批執行搜索與開挖行動，現場查獲廢棄物種類繁多，包括砂石、磚瓦、混凝土塊及各類雜項廢棄物，已嚴重破壞農地結構，後續環境復原費用估計高達4億元，已要求業者立即停止違法行為，並限期清除廢棄物、提出完整復原計畫，確保土地回復原狀。

桃園地方檢察署也發布新聞稿說明，林姓（馬來西亞籍）嫌疑人等以尋找土地、誘騙地主、招攬車隊、非法處置等分工形成完整環保犯罪鏈，專案小組於114年底針對相關人住處及公司共13處所執行搜索，並查扣供犯罪所用曳引車9輛。

檢方指出，被告林男等人涉犯廢棄物清理法之未經許可提供土地堆置廢棄物、非法從事廢棄物清除、處理及刑法詐欺得利等罪嫌，近日提起公訴。考量林男長期以此手法造成土地破壞，建請法院判處有期徒刑4年以上，另黃嫌等4人也多次違反廢棄物清理法遭查獲，建請判處有期徒刑3年以上，其餘人等依所涉犯行予以量刑。並聲請沒收不法利得4億2427萬餘元。

桃園 廢棄物 農地

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