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楊梅、龍潭非法廢土棄置案33人遭起訴 不法所得逾4億

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導

桃園市楊梅區及龍潭區多處農地發生廢土棄置案，經桃園地檢署、內政部警政署保七總隊第三大隊、環境部環境管理署、桃園市政府環保局等環檢警組成專案小組共同合作偵辦，起訴相關犯罪嫌疑人、司機等共33人及公司法人共7家，不法獲利共計4億餘元。

環境部表示，去年10月及12月進行2次搜索與開挖，查獲外籍具華僑身分的林姓嫌疑人、黃姓嫌疑人等對外收受廢土及營建廢棄物，回填桃園4處農地，棄置面積達1萬多平方公尺，約等於1.5到2.5個足球場大，數量預估達4萬至5萬立方公尺，相當於20噸砂石車載運2000多車次。

經調查，以林姓及黃姓嫌疑人為首的犯罪集團，透過「假租地、真棄置」手法，向不知情地主佯稱欲承租土地經營園藝植栽用，取得土地租賃契約後，以低於合法土石方資源堆置處理場行情的價格，收受北部地區建築工地產出的營建廢土與廢棄物，違法載運至農地傾倒，其不法獲利共計4億餘元。

環境部指出，農地遭堆置大量土石方，明顯夾雜砂、石、磚、瓦、混凝土塊、廢棄物等不利種植農作的物質，嚴重破壞國土環境且戕害國土永續發展，全案經桃園地檢署於今年4月偵結，依違反「廢棄物清理法」第46條及刑法等規定，起訴相關犯罪嫌疑人、司機等共33人及公司法人共7家。

桃園市楊梅區及龍潭區多處農地發生廢土棄置案，相關犯罪嫌疑人、司機等共33人及公司法人共7家遭起訴，不法獲利共計4億餘元。圖／環境部環境管理署提供
桃園市楊梅區及龍潭區多處農地發生廢土棄置案，相關犯罪嫌疑人、司機等共33人及公司法人共7家遭起訴，不法獲利共計4億餘元。圖／環境部環境管理署提供

桃園 桃園地檢署 土地

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