聽新聞
0:00 / 0:00
前高雄市議長曾麗燕涉貪 5月25日起延長境管8個月
國民黨籍前高雄市議長曾麗燕涉詐領助理費，遭檢方依貪污等罪嫌起訴，一、二審均判12年，最高法院目前審理中。高雄高分院裁定自5月25日起延長限制出境出海8個月。
台灣高等法院高雄分院刑事裁定書指出，以曾麗燕所受宣告刑度，客觀上仍有畏罪出境、出海逃亡動機；再參以被告於審理期間，自陳與其配偶具有豐厚資力，且曾擔任數屆市議員，人脈豐沛，可認定具長期滯留海外能力。
基於國家審判權及刑罰執行權公益考量，以及比例原則，認定具有延長限制出境、出海必要性，據此裁定自5月25日起延長限制出境、出海8個月，可抗告。
全案起於，曾麗燕自民國99年起歷任高雄市議會（縣市合併後）3屆議員，並在第3屆時補選為高雄市議會議長。她涉嫌在就任期間與胞妹等人多次以人頭助理或低薪高報方式，詐得新台幣千萬元公費助理補助費，挪為服務處支出等私人用途。
曾麗燕一審遭高雄地方法院依貪污等罪判處有期徒刑12年、褫奪公權6年。高雄高分院二審仍判12年、褫奪公權6年。全案目前上訴至最高法院審理中。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。