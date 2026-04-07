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前高雄市議長曾麗燕涉貪 5月25日起延長境管8個月

中央社／ 高雄7日電

國民黨高雄市前議長<a href='/search/tagging/2/曾麗燕' rel='曾麗燕' data-rel='/2/172939' class='tag'><strong>曾麗燕</strong></a>。圖／本報資料照片
國民黨高雄市前議長曾麗燕。圖／本報資料照片

國民黨籍前高雄市議長曾麗燕涉詐領助理費，遭檢方依貪污等罪嫌起訴，一、二審均判12年，最高法院目前審理中。高雄高分院裁定自5月25日起延長限制出境出海8個月。

台灣高等法院高雄分院刑事裁定書指出，以曾麗燕所受宣告刑度，客觀上仍有畏罪出境、出海逃亡動機；再參以被告於審理期間，自陳與其配偶具有豐厚資力，且曾擔任數屆市議員，人脈豐沛，可認定具長期滯留海外能力。

基於國家審判權及刑罰執行權公益考量，以及比例原則，認定具有延長限制出境、出海必要性，據此裁定自5月25日起延長限制出境、出海8個月，可抗告。

全案起於，曾麗燕自民國99年起歷任高雄市議會（縣市合併後）3屆議員，並在第3屆時補選為高雄市議會議長。她涉嫌在就任期間與胞妹等人多次以人頭助理或低薪高報方式，詐得新台幣千萬元公費助理補助費，挪為服務處支出等私人用途。

曾麗燕一審遭高雄地方法院依貪污等罪判處有期徒刑12年、褫奪公權6年。高雄高分院二審仍判12年、褫奪公權6年。全案目前上訴至最高法院審理中。

助理費 曾麗燕

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