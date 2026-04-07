他吹檢測器有酒精反應…驚覺不妙駕車離去 挨罰18萬吊銷駕照不服提告

莊姓男子行經警方酒測臨檢站，員警請他對酒精檢知器吹氣，偵測發現呼氣有酒精反應，請莊靠邊停車，莊不配合駕車離去；交通局裁罰18萬元、吊銷駕照，莊不服，提告辯稱有配合吹氣，當時有急事才先走，員警未告知拒測法律效果，處分無效，法院駁回告訴。可上訴。

判決書指出，莊姓男子2024年12月14日晚間8時許開車行經台南市白河區東山分駐所轄區時，有「行經警察機關設有告示執行酒精測試之檢定處所，不依指示停車接受稽查」違規行為，員警逕行舉發，移送交通局；莊陳述不服舉發，交通局函詢舉發機關，仍認定莊違規明確。

交通局依道路交通管理處罰條例裁處莊「罰鍰180000元，吊銷駕駛執照，並應參加道路交通安全講習」；莊不服，向高雄高等行政法院地方庭提起行政訴訟指出，員警攔檢地點並未設置臨檢站，他有吹氣，客觀上顯已完成酒測程序，員警未告知酒測值。

莊表示，他自認並沒有喝酒，因有急事才先行離開，並不知道當時員警所持是「酒精檢知器」；之後經家人告知，主動赴交通局洽詢，才知道誤被舉發拒絕酒測違規。交通局沒有給他陳述意見機會，也未依職權調查證據，貿然採信員警片面之詞。

莊認為，交通局有未依論理及經驗法則判斷事實之失，首先應查明員警執行攔檢勤務，是否確有設置酒測欄檢點，否則即非適法；他當時並無「已生危害」或「易生危害」等客觀情狀，皆在正常駕駛情況，並無酒駕合理可疑，員警自不得恣意攔停實施酒測。

莊指出，員警攔停處分已屬違法，本案欠缺客觀合理基礎，員警要求他接受酒測檢定既非合法，縱使他拒絕酒測，亦未違反行政法上義務；即使認定酒測合法，他有拒絕受測，但因員警未告知拒絕酒測法律效果，亦違反正當法律程序，處分具有程序上重大瑕疵，請求撤銷裁罰。

交通局說明，當晚員警以酒精檢知器對莊初步檢測，偵測發現莊呼氣有酒精反應，進一步要求靠邊停車接受稽查，莊仍恣意駛離；當時舉發機關員警執行取締酒駕勤務，所設置路檢點已擺設「酒測受檢」告示牌，路檢點現場停放巡邏車，莊自應停車受檢。

交通局指出，莊和員警溝通時，已能明確知曉員警指示應靠邊停車，莊僅不斷道歉未遵從現場警示設施及員警指示，逕自通過路檢點，顯然「故意」逃離臨檢站現場以規避酒測行為，舉發機關自當依法取締告發。

法院指出，依當時路檢設置照片，衡諸具有正常智識經驗用路人均應遵照現場員警指示停車受檢；依勘驗影片可見，員警手持酒精感知器要求莊吹氣後，感知器閃紅燈，員警因此判斷車輛乃易生危害交通工具，要求莊路邊暫停，符合警察職權行使法。

法院表示，莊被舉發，已向交通局提出陳述單，相關主張難以憑採；莊違規行為明確，交通局處分於法並無違誤，莊指摘不當，訴請撤銷，尚乏依據，為無理由，應予駁回。