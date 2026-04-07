台南房仲公司滯欠營業稅等322萬餘元逾期不繳納 負責人遭管收

28歲張姓男子的公司滯欠營業稅、勞工保險費、勞工退休金費用、營利事業所得稅等累計322萬餘元，均逾期不繳納；國稅局移送法務部行政執行署台南分署，分署調查發現張的公司2022年至2025年還有提領現金1千餘萬元，卻未用來償還滯欠稅費，向法院聲請管收張獲准。

台南分署指出，由張姓男子擔任負責人的台南市一間房仲公司，滯欠2025年度營業稅、2024-2025年度營利事業所得稅、2022-2024年度勞工退休金費用、2022-2024年度勞工保險費及2021-2024年度勞工退休金費用等，總計累積積欠金額達322萬8053元。

分署表示，經移送機關財政部南區國稅局新營分局等移送法務部行政執行署台南分署強制執行，行政執行官調查發現，張的公司帳戶於2022年至2025年間合計提領現金1千餘萬元，未用於優先償還滯欠稅費；執行官訊問張資金流向，辯稱是作相關工程使用。

由於張的公司資金未用來清償稅費，張在本月2日上午自行到場，經行政執行官訊問後，認定符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」等管收事由，當場留置，並移送台南地院聲請管收獲准，隨即解送管收所。

分署提醒，民眾若有經濟困難而無法一次清償，可檢具相關證明文件申請分期繳納；如拒不繳納，分署將強力執行；呼籲，民眾勿心存僥倖，挑戰公權力。