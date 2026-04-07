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勤務重又常遇天災…花蓮警力流失3年淨減170人 加薪留才成效待檢驗

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮警力長期不足，近3年少了170人，年中缺額可能達到1成6。為提升基層員警留任與返鄉意願，縣警局配合中央修正「警察人員警勤加給表」，最高每月薪資可增加約5820元，雖然加成比例居全台縣市之冠，不過警界與民代均認為，能否有效改善人力流失還有待觀察。

花蓮縣警察局指出，近期因人力補實，整體缺額率約1成，但隨著年中退休、統調及離職潮，預估缺額恐升至約1成6；統計近3年人力流動，調入與調出相抵後淨減170人。

警方分析，人力流失主因之一為有近3成是外地員警，由於多數未在地扎根，服務年限一到就申請調走，導致人員流動頻繁、缺額難以穩定補齊。另花蓮近年頻繁發生地震、豪雨等重大天災，也影響外縣市員警調任意願。

為改善現況，縣警局依行政院修正版本調整加給制度，將刑事人員加成比例由6成提高至8成，每月增加約1940元；同時新增「勤務繁重加成」，依各單位勤務負荷分級發放。

花蓮、吉安分局列為第1級，加成4成；新城、鳳林及玉里分局為第2級，加成3.9成；警察局本部及直屬隊為第3級，加成3.8成，各級每月可增加約2949元至3880元不等，刑事與繁重加給疊加後，最高月增幅可達5820元。

縣警局表示，新制將自5月1日發薪時一併追溯3、4月加給，約有1000名員警受惠，每年預估增加支出約4000萬元。

警界人士指出，此次加給調整屬全國性政策，目的在縮小直轄市與一般縣市警力資源差距。雖然花蓮加成比例在非六都中名列前茅，但各縣市差距有限，是否能產生實質吸引力仍待觀察，特別是在偏鄉服務條件與生活機能相對不足的情況下，加薪效果可能有限。

民進黨花蓮縣議員胡仁順表示，花蓮警力長期未能滿編，外地員警多半任期屆滿即調離，加上縣境幅員遼闊，南北距離長，若南區發生重大刑案，從市區支援車程往往需2小時以上，基層負擔沈重。

胡仁順認為，支持中央調整警察薪資結構，但相較一般公務員至少3年檢討一次，警察薪資缺乏定期檢討機制，尤其花蓮在重大天災後常面臨交通中斷、勤務加重等特殊情況，建議建立2至3年滾動檢討制度，適時調整待遇，才能更貼近實際需求並提升留任誘因。

花蓮警力長期不足，近3年少了170人，年中缺額可能達到1成6，雖然薪資加成比例居全台縣市之冠，不過警界與民代均認為，能否有效改善人力流失還有待觀察。圖為花蓮縣警局。記者王思慧／攝影
花蓮警力長期不足，近3年少了170人，年中缺額可能達到1成6，雖然薪資加成比例居全台縣市之冠，不過警界與民代均認為，能否有效改善人力流失還有待觀察。圖為花蓮縣警局。記者王思慧／攝影

警察 花蓮 人力

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