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假種樹真倒廢土！桃園農地淪非法棄置場 不法所得逾4億

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

桃園龍潭、楊梅有不法集團以「假租地種樹」為掩護，將農地充作建築廢土傾倒場，涉案面積逾1萬平方公尺、棄置量高達4至5萬立方公尺，不法所得逾4億元。檢警環聯手偵辦，全案4月初偵結，共33名被告及7家法人公司遭起訴；涉案業者須限期清除廢棄物、提出完整復原計畫，後續環境復原費用估計同樣高達4億元。

環保局表示，本案以林姓及黃姓嫌疑人為首的犯罪集團，以「承租土地從事園藝植栽」為掩護，誘使不知情地主簽訂租約，實際卻將農地充作非法廢棄物棄置場。集團以低於市場行情的價格，大量收受來自北部各地建築工地的營建廢土與混合廢棄物，違法載運傾倒於農地。

去年1月民眾有通報異常回填情形，環保局專案小組隨即展開長期蒐證與科技監控，並分別於同年10月及12月分批執行搜索與開挖行動，成功掌握具體事證。

環保局表示，案件規模龐大，涉及龍潭及楊梅地區10筆土地，棄置面積超過1萬平方公尺，非法棄置量高達4萬至5萬立方公尺。現場查獲廢棄物種類繁多，包括砂石、磚瓦、混凝土塊及各類雜項廢棄物，已嚴重破壞農地結構，對環境及國土永續造成重大衝擊。

環保局表示，非法棄置廢棄物不僅觸犯廢棄物清理法，亦涉及刑事責任，相關人等除面臨司法制裁，還須負擔龐大清理與環境復原費用，將持續透過「檢警環」合作平台打擊環保犯罪。

桃園龍潭、楊梅有不法集團以「假租地種樹」為掩護，將農地充作建築廢土傾倒場，涉案面積逾1萬平方公尺、棄置量高達4至5萬立方公尺，不法所得逾4億元。圖／桃園市環保局提供
桃園龍潭、楊梅有不法集團以「假租地種樹」為掩護，將農地充作建築廢土傾倒場，涉案面積逾1萬平方公尺、棄置量高達4至5萬立方公尺，不法所得逾4億元。圖／桃園市環保局提供

桃園龍潭、楊梅有不法集團以「假租地種樹」為掩護，將農地充作建築廢土傾倒場，涉案面積逾1萬平方公尺、棄置量高達4至5萬立方公尺，不法所得逾4億元。圖／桃園市環保局提供
桃園龍潭、楊梅有不法集團以「假租地種樹」為掩護，將農地充作建築廢土傾倒場，涉案面積逾1萬平方公尺、棄置量高達4至5萬立方公尺，不法所得逾4億元。圖／桃園市環保局提供

桃園 環保局 農地

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