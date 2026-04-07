塑膠袋之亂調查局出動上千人查大盤商 台塑承諾持續供應原料

美伊戰火打不停，導致全球貨運、能源供應受到嚴重衝擊，影響各國民生資源進口，台灣近期也爆發「塑膠袋之亂」。調查局清明連假查訪國內石化原料聚乙烯、聚丙烯製造供應龍頭台塑集團，了解塑膠製品價格漲跌緣由，台塑石化承諾，將持續供應原料滿足國內各項塑化民生用品。

為因應塑膠袋之亂，調查局通令第一線外勤據點清明連停休，訪查轄內工商法人、賣場或攤商，總計出動調查官1042人次，實施訪查或稽查之中大盤商、賣場及攤商計712家，受查廠、攤商人次計958人，藉由第一線調查人員訪查，了解塑化市場供需現況及塑膠製品價格漲跌緣由，並查訪主要供應商台塑石化，了解石化供應數量與價格變化原委。

民進黨立委鍾佳濱日前點名台塑石化涉「假減產真哄抬」，疑操縱塑膠粒市場價格，要求檢調調查台塑集團石化供應鏈。士林地檢署上周指揮調查局台北市調查處調取相關產銷資料，通知台塑化五名高階主管以證人身分說明，訊後請回。

調查局指出，連假期間各外勤據點赴塑膠產業盤商進行石化原料上中下游價格變動，以及塑膠原料進銷項等供應量調查，並參與由經濟部、公平交易委員會、財政部、農委會及行政院消保處組成之跨部會「物價聯合稽查小組」及各地檢署啟動的「查緝民生犯罪聯繫平台」，分赴各地傳統市場、大賣場進行聯合稽查。

稽查重點是針對轄內塑膠袋製造商與盤商，查察有無囤積原物料、異常囤貨、聯合漲價等情事。其中，寧夏夜市攤販反應目前只提供塑膠袋給熟客，並有外縣市業者赴臺北市買塑膠袋情事，且有攤商反應塑膠袋價格有上漲三成至五成。

調查局呼籲，業者切勿利用美伊戰火期間影響石化產品運輸及民眾預期心理趁機囤積塑膠製品或哄抬物價，凡發現涉有囤積塑化原料、操縱物品價格等情事，除通報主管機關依法裁處外，亦可撥打調查局檢舉專線0800-007007電話，調查局將持續配合查緝，展現政府穩定物價打擊民生犯罪之決心。

為因應塑膠袋之亂，調查局清明連假出動上千人稽查大盤商。圖／調查局提供