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調查局出動1042人次追塑膠製品價格 夜市攤商：塑膠袋上漲3至5成

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

法務部調查局在清明連假期間出動調查人員1042人次，調查石化原料上中下游價格變動，及塑膠原料進銷項等供應量，且積極參與跨部會「物價聯合稽查小組」與各地檢署啟動的「查緝民生犯罪聯繫平台」，分赴各地傳統市場、大賣場進行聯合稽查，針對轄內塑膠袋製造商與盤商，查察有無囤積原物料、異常囤貨、聯合漲價等情事。

調查局指出，寧夏夜市攤販反應，目前只提供塑膠袋給熟客，並有外縣市業者赴台北市買塑膠袋情事，且有攤商反應塑膠袋價格有上漲三成至五成不等。

調查局統計，第一線調查人員清明連假期間停止休假，訪查轄內工商法人、賣場或攤商，總計出動調查1042人次，實施訪查或稽查中大盤商、賣場及攤商計712家，受查廠、攤商人次計958人。

調查局指出，藉由第一線調查人員訪查瞭解塑化市場供需現況及塑膠製品價格漲跌緣由，並查訪國內主要石化原料聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）的製造供應商，瞭解石化供應數量與價格變化原委，該等廠商承諾將持續供應原料滿足國內各項塑化民生用品。

調查局呼籲，業者切勿利用美伊戰火期間影響石化產品運輸及民眾預期心理趁機囤積塑膠製品或哄抬物價，凡發現涉有囤積塑化原料、操縱物品價格等情事，除通報主管機關依法裁處外，亦可撥打調查局檢舉專線0800-007007電話，調查局將持續配合「物價聯合稽查小組」及「查緝民生犯罪聯繫平台」，展現政府穩定物價打擊民生犯罪決心。

法務部調查局清明連假期間執行塑膠製品價格稽查作為。圖／調查局提供
法務部調查局清明連假期間執行塑膠製品價格稽查作為。圖／調查局提供

法務部調查局清明連假期間執行塑膠製品價格稽查作為。圖／調查局提供
法務部調查局清明連假期間執行塑膠製品價格稽查作為。圖／調查局提供

法務部調查局清明連假期間執行塑膠製品價格稽查作為。圖／調查局提供
法務部調查局清明連假期間執行塑膠製品價格稽查作為。圖／調查局提供

法務部調查局清明連假期間執行塑膠製品價格稽查作為。圖／調查局提供
法務部調查局清明連假期間執行塑膠製品價格稽查作為。圖／調查局提供

塑膠袋 法務部 調查局

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