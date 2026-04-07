大樓住戶鬧糾紛 群組內諷鄰居「睡好房客」、「嘴臉髒」得賠5萬

苗栗縣陳姓女子、吳姓男子是同大樓鄰居，陳女因質疑管委會修繕吳男屋外露台，以及不滿餵食流浪貓等爭議，在社區群組內發布「嘴臉真髒」、「養人」等言論，吳男認名譽受損，求償20萬元，一審認陳女發布的兩段言論侵害名譽，判賠5萬元、將判決書刊登在群組內，全案上訴台中高分院後，駁回上訴，尚未確定。

判決指出，陳姓女子與吳姓男子都是苗栗縣一處社區住戶，陳女因質疑管委會修繕吳男屋外露台，以及不滿餵食流浪貓等爭議，先後在2024年4月、2025年4月在群組內發表爭議言論 。

陳女不僅在言論中暗指吳男不當使用管理費修繕私人露台，辱罵「使用管理費那人的嘴臉真髒」，還影射吳男與女性有不當親密關係，留言要求吳男「將她服務好，睡好過夜」，甚至嘲諷對方「你養寵物，還養人」等語。

苗栗地院審理後認定，陳女在群組內發布的4段言論中，有2段言論，影射吳男與其承租人間有一同過夜的親密關係，「將她服務好、睡好過夜」等語，卻未查證，以及管理費支應修繕事項，尚待商討階段，就指控吳男不當支用管理費，還評價「嘴臉真髒」，已侵害吳男名譽，審酌雙方收入、職業等情狀後，判陳女需賠5萬元，另需將判決書刊登在社區群組內。

全案上訴台中高分院後，駁回陳女上訴，維持一審原判，仍可上訴。