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處理大夫第自辦重劃區14年 72歲自救會長捷運男廁縱火未遂起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台中神岡大夫第自辦重劃區自救會72歲會長曾世源，處理自辦重劃土地事件長達14年，司法救濟及多次陳情未果，今年2月間涉在台北捷運大安森林公園站、善導寺站男廁連續縱火，犯後隨即落網移送法辦、羈押獲准。台北地檢署今偵結，依放火燒燬建築物未遂等罪嫌起訴。

起訴指出，曾世源處理台中神岡大夫第自辦重劃土地事件長達14年，自認該區土地重劃存有重大爭議，循司法救濟程序及向各地方、中央機關陳情多次均未果，為引起社會關注、宣洩個人情緒，在台北捷運站公共場所廁所縱火，涉恐嚇公眾、放火燒燬現有人所在建築物罪嫌。

曾世源今年2月8日上午11時許，在台北捷運大安森林公園站地下一樓男廁無障礙廁所，涉嫌將事先準備的稻草、預先浸泡過汽油的水果保麗龍網套、塑膠袋等層疊散鋪在地板，持汽油潑灑後，以布纏繞竹筷浸泡汽油作為火柴，持打火機點火後離去，廁間內地面、牆壁、門框受燒燻黑變色，隔間牆面、衛生紙桶、緊急鈴等設備受煙燻，站內人員及時發現撲滅火勢，未延燒建物主結構。

當日下午1點59分許，曾世源涉嫌在善導寺捷運站男廁坐式馬桶廁間以相同手法點燃引火物後離去，下午2時許，遭中正警一分逮捕到案，檢方訊後向法院聲押獲准。

曾男落網情緒平穩，指因不滿大夫第重劃區糾紛陳情多年無果，想進一步引起社會公眾關注，認在首都台北行動較容易引起注意；他長期住台中豐原，曾北上監察院陳情，才在相對熟悉的善導寺站犯案，至於大安森林公園站，是因曾跟朋友到附近逛過。

今年3月間檢方開庭，反迫遷團體到場北檢外聲援，雖不認同縱火行為，但曾世源無法循正常管道陳情，才會採用極端方式，這是制度壓迫下的悲劇，希望檢方考量動機及年紀給予交保或釋放。

神岡大夫第重劃為自辦重劃，引用舊法規引爭議，曾有議員陪自救會向監察委員陳情，訴求台中市政府遵循憲法釋字七三九號市地重劃辦法，比照高雄大寮伍厝自辦重劃區，將不願參加重劃地主剔除。曾男成立自救會，不斷陳情、抗議、訴訟，認為當地是高速公路豐原交流道特定區，原本有2條都市計畫道路要開闢，業者自辦重劃，地主只能分回5成7的土地，因此不願加入重劃。

台中大夫第重劃區自救會長老翁曾世源日前在北捷連續縱火，檢方依縱火、恐嚇公眾危安等罪聲押獲准。圖／本報資料照片
台中大夫第重劃區自救會長老翁曾世源日前在北捷連續縱火，檢方依縱火、恐嚇公眾危安等罪聲押獲准。圖／本報資料照片

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