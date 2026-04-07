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消費者未依要求「拆封完整錄影」 業者拒退網購筆電遭法院判敗訴

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義何姓女子去年9月在網路花費4萬1400元購買筆記型電腦，收貨後發現螢幕有破裂痕跡，向某科技公司要求解除契約。破裂痕跡雙方各執一詞，業者抗辯外包裝已註明「拆封前應錄影」，又消費者已下載非內建軟體，拒絕退款。嘉義地院簡易庭認為業者無法證明損壞可歸責於消費者，且錄影要求標的並不明確，判決應退還4萬1400元，並支付相關利息。可上訴。

判決書表示，去年9月25日何女透過網路花費4萬1400元，向某科技公司購買1台筆記型電腦，她在同月27日收到商品後，發現筆電有破裂痕跡，於29日透過通訊軟體通知業者要求解除契約。科技公司對此表示，筆電外包裝已明確註明「拆封前應錄影」，但何女的錄影畫面不符合要求，且筆電已被下載非內建軟體，因此拒絕退款並主張瑕疵應歸責於消費者。

簡易庭審理，本案屬於消保法規定的通訊交易，原告已依規定在收受商品7日內行使解除權。破裂痕跡雙方各執一詞，業者雖然在包裝註明拆封前應錄影，但錄影的標的物及範圍並不清楚，即便消費者的錄影不符合業者要求，也不能直接認定消費者有隱瞞可歸責事由的情事。且下載軟體屬於體驗產品的合理使用範圍，不影響其解除權，裁定業者應退還全額價金。

拆封錄影標示不明，科技公司拒退瑕疵筆電遭地院判須還錢。圖／本報資料照片
拆封錄影標示不明，科技公司拒退瑕疵筆電遭地院判須還錢。圖／本報資料照片

筆電 消費者

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