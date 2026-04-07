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不滿重劃事件陳情未果 7旬男北捷連續縱火遭訴

中央社／ 台北7日電

台<a href='/search/tagging/2/北捷' rel='北捷' data-rel='/2/103329' class='tag'><strong>北捷</strong></a>運大安森林公園和善導寺站男廁今年2月時陸續遭人<a href='/search/tagging/2/縱火' rel='縱火' data-rel='/2/103725' class='tag'><strong>縱火</strong></a>，涉案的7旬曾姓男子（前左）被捕。中央社 中央通訊社
台北捷運大安森林公園和善導寺站男廁今年2月時陸續遭人縱火，涉案的7旬曾姓男子（前左）被捕。中央社 中央通訊社

台中市7旬曾姓男子因不滿處理重劃事件爭議多次陳情未果，為引起社會關注，今年2月間在台北捷運大安森林公園與善導寺站男廁縱火。台北地檢署今天依刑法恐嚇危害安全罪、放火未遂罪起訴曾男。

根據北檢起訴書，曾男為台中神岡大夫第自辦重劃自救會會長，處理台中神岡大夫第自辦重劃土地事件長達14年。曾男認為該區土地重劃存有重大爭議，但循司法救濟程序及向各地方、中央機關陳情多次均未果，為引起社會關注、宣洩個人情緒，著手實施犯行。

檢方表示，曾男於2月8日上午11時46分許，在台北捷運大安森林公園站地下1樓2號出口男廁無障礙廁間內，將準備的稻草、預先浸泡過汽油的水果保麗龍網套、塑膠袋等層疊散鋪在廁間地板上作為引火物，並潑灑汽油，點火引燃後離開，造成廁間內地面、牆壁、門框受燒燻黑變色，隔間牆面、廁間內牆面裝設的衛生紙桶、緊急鈴等設備也受到煙燻。

檢方指出，曾男於當天下午1時59分許，在台北捷運善導寺站地下1樓2號出口男廁坐式馬桶廁間內，以同樣方式點火後離開，造成廁間內天花板受煙燻黑、天花板通氣口受熱變形、坐式馬桶前側受燒燬破裂、地面與牆面均受燻燒變黑、廁間內牆面裝設的衛生紙桶也受燻燒毀損。

檢方認為，曾男的縱火行為，使得在捷運站內往來、活動的民眾，均恐因遭火勢燒及而危害生命、身體、財產，致生危害於公眾，幸因站內人員及時發現撲滅火勢，才沒有延燒到大安森林公園捷運站、善導寺捷運站建物主體結構而未遂。

曾男犯案後，當天下午遭台北市警察局中正一分局逮捕，移送北檢。檢察官複訊後，認為曾男涉犯刑法放火罪，犯罪嫌疑重大，且有滅證、逃亡及反覆實施之虞，向台北地方法院聲請羈押獲准。

北檢今天偵查終結，依刑法恐嚇危害安全罪、放火未遂罪起訴曾男，預計稍晚將羈押中的曾男移審台北地方法院。

北捷 縱火

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