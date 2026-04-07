台中男控金錢豹酒女騙感情求償133萬 一審免賠二審這理由逆轉勝

台中市賴姓男子在2018年間認識金錢豹林姓女公關，賴男對林女展開追求，陸續應林女要求提供133萬元的金錢資助，賴男指控，林女讓他誤會雙方是以結婚為前提，事後才知林女已在2020年與劉男結婚，一審認定賴男是為追求林女所為的餽贈，判免賠，但二審逆轉，認林女已與劉男結婚，卻向賴否認已結婚生女一事，違反公序良俗，判林女要賠償婚後賴男餽贈的69萬元，全案確定。

判決指出，賴姓男子在2018年間在台中市金錢豹酒店消費時，結識了時任酒店公關的林女，雙方隨後展開交往，賴男主張在交往期間，林女多次表達共組家庭的意願，營造出以結婚為前提的穩定交往假象 。

基於對感情的信任與追求的愛慕，賴男不斷應林女要求，以匯款、現金及刷卡等方式提供金錢資助，除了林女日常支出外，還包括支付林女罹患癌症母親的醫療費，車輛貸款等，賴男認林女在2020年7月已與劉男結婚，產下一女，卻隱瞞資訊，求償餽贈給林女的133萬元。

台中地院審認，男女於追求或交往過程中，以提供金錢等財物來表愛意，本屬情理之常，嗣後因感情生變或其他因素致一方之犧牲奉獻付諸流水，屢見不鮮，賴男不能以最後未與林女成為眷屬，即認定林女違反公序良俗，騙取金錢，判林女免賠。

賴男不服上訴台中高分院，二審指出，根據賴男與林女的對話紀錄可稽，林女已在2020年7月與劉男結婚，賴男質疑林女是否有與他人曖昧時，林女還極力否認，刻意隱瞞結婚生女的真相，林女在隱瞞婚姻狀態的情況下，持續以母親化療假髮費用、購買車輛貸款等，向賴男索要財物。

二審審認，林女結婚前，賴男餽贈的金錢，可屬追求林女、博取好感所為的自願性行為，但林女婚後隱匿資訊，持續向賴男索取金錢，違反當今倫理道德與社會價值，構成「故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人」的侵權責任，判林女要賠償婚後賴男所給予的69萬元，全案確定。