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悍女法庭上大爆走 嗆法官、打傷法警...最終下場慘了

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

先前有女被告在台中法庭掌摑律師，引發軒然大波。無獨有偶，一名黃姓女子3年前在南投法院當庭對法官咆哮並錄影，遭法警制止時竟揮打其胸部造成挫傷，被依妨害公務提起公訴，法警也提告傷害，最後以傷害罪判處有期徒刑8個月。

判決書指出，黃女為了民事求償官司出庭，開庭時卻質疑法官身分，對法官開嗆嗆聲「某某法官你是假的！」、「笑話！你們什麼東西啊！」等語，試圖衝上法台，並持手機對該名法官錄影，經審判長制止被告還是不聽，法警為此上前制止。

法警用手及帽子遮住黃女，不料她情緒更為激動，不斷對著法警拍打衝撞，法官只好先離庭，黃女見法官離開才逐漸緩和，但其行為已妨害公務，因此遭檢方提起公訴；此外，法警也被她打傷，事後該法警到醫院就醫並驗傷，報警提告傷害。

該案審理時，黃女否認相關犯行並辯稱，她因案發當天早上還有開另外一庭，下午開庭時身心狀況欠佳，且發現法官跟她之前開庭時的法官好像不同人，才會請當庭審判長核實該名法官身分，但因審判長不理會她，她才會拿出手機錄影。

南投地院法官認為，被告已知悉違反出庭規定，經制止仍不聽勸，還施暴於依法執行職務的公務員造成受傷，確有妨害公務及傷害等犯行，但被告以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，依法從一重之傷害罪處斷，判處有期徒刑8月。

南投司法大廈。本報資料照片
南投司法大廈。本報資料照片

女性哭泣示意圖。圖／AI生成
女性哭泣示意圖。圖／AI生成

妨害公務 南投 律師

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