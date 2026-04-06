快訊

伊朗官員證實收到停火計畫 稱美國尚未做好準備達成協議

獨／金門驚傳盜墓！623年古蹟陳顯墓疑遭盜掘 地方痛心

高雄春捲增至140人中毒！12名病患體內「驗出沙門氏菌」 重罰144萬

聽新聞
0:00 / 0:00

餐廳業者公布網路留負評消費者個資 嘉院判刑5月

中央社／ 嘉義市6日電

王姓餐廳業者被控不滿消費者因山葵收費問題、在網路留負評，便恣意在網路公布消費者影像及名字，消費者提告；嘉院認業者作為已違反個資法，判處5個月徒刑。可上訴。

根據嘉義地方法院3月底公布的判決書，2名消費者於去年4月19日下午前往王姓男子經營的日本料理餐廳用餐時，因認為餐廳服務流程及餐點標價有不足地方，特別是阿里山山葵收費問題，而在餐廳Google評論區上，張貼服務態度惡劣、東西難吃等文字。

嘉院表示，王男則於4月19日及隔天，分別在餐廳臉書（Facebook）帳號的限時動態發布2名消費者臉部正面未遮掩監視器影像截圖，以及上傳包含消費者照片及全名Google評論頁面截圖；還將2名消費者用餐及結帳過程監視器影片上傳至臉書社群平台，並標記2人全名。消費者提告，業者被起訴。

嘉院認為，王男持有的監視器畫面，並未用於與2名消費者從事餐飲消費相關必要範圍內，已違反個人資料保護法規定。

另外，王男若是為了澄清、還原消費者前往餐廳消費真實情況，可以用文字說明或循其他合法途徑尋求救濟，卻反而發布含有消費者姓名、臉部特徵的監視器影像及截圖方式，已逾越蒐集個人資料特定目的必要範圍。

嘉院審酌王男恣意揭露消費者個人資料，欠缺尊重他人隱私權的法治觀念，且考量王男始終否認犯行，未與消費者達成和解或取得原諒，判處有期徒刑5個月；如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。

日本 阿里山 Facebook 個資

延伸閱讀

新北男辱罵攻擊罷免志工 判刑3月褫奪公權1年

7次酒駕關不怕他出獄半年第8度酒駕 法院：不宜輕縱、判刑1年2月

受害者暴增至67人！高雄春捲食安案18人尚未出院 勒令停業7天

網拍詐欺猖獗遊戲卡門票誘餌 新北警逮3嫌法辦

相關新聞

不堪孫子異樣眼光 前立委陳歐珀聲請撤電子腳環遭北院駁回

民進黨前立委陳歐珀涉收賄、詐領助理費等貪汙874萬元，台北地院將於4月14日宣判，他日前因電子腳環影響就醫及家庭生活等，向法院聲請撤銷執行科技設備監控處分的命令，北院認仍有監控必要，裁定駁回聲請。

勞退舊制適用引爭議…南市府工務局一審判賠44萬 工務局：審慎研議上訴

在台南市政府工作將近34年的朱姓女子，因向原單位工務局申請勞退舊制退休金，卻被以不適用「勞基法」為由遭拒，朱女因不滿憤而提告，法院一審判決南市府工務局應給付44萬4191元。對此，南市工務局回應，針對一審判決結果予以尊重，將依程序審慎研議後續是否提起上訴，以確保法令見解一致及制度適用之穩定。

自稱警校生不滿被女友母批評「垃圾」 臉書放手握槍支照…認罪獲緩刑

自稱警校生的曾姓男子因不滿被女友的許姓母親批評「垃圾」，在個人臉書放上手握槍支照片，並寫下「莫名其妙在那邊大小聲 試試看 講話不用講成這樣」；許女心生畏懼報警，台南地院審理後，因曾認罪、已達成和解，依恐嚇罪判處拘役40日、宣告緩刑2年。可上訴。

他1小時偷4台熱水器 害4戶民眾沒熱水洗澡…判刑1年4月

今年元旦前後冷氣團南下，氣溫驟降，基隆市國家新城數戶居民晚上洗澡時，發現竟無熱水，原來裝在屋外的熱水器被偷了。檢察官起訴林男1小時內，連偷了4 台熱水器，法官審理後，4案各判7月徒刑，應執行1年4月徒刑。

桃園拔河名校出國標案公告前外流 女教練打電話助旅行社得標遭起訴

「拔河名校」桃園壽山高中2018年世界盃室外拔河錦標賽，奪下公開賽及錦標賽雙銀佳績，辦理拔河隊學生出國比賽採購案的柯姓女教練，卻於公告前洩露出國期間、人數等招標細節給特定旅行社副總優先作業並順利得標，案經高檢署發回續查，桃園地檢署依洩密罪將柯起訴。

7次酒駕關不怕他出獄半年第8度酒駕 法院：不宜輕縱、判刑1年2月

30歲黃姓男子已有7次酒駕前科，第一次獲檢察官緩起訴，其後6次分別被判刑3月、4月、5月、6月、6月、9月；結果他去年6月剛出獄，12月又再度酒駕，酒測值達每公升0.55毫克。台南地院認定他未能悔改，對交通顯已造成高度危險，依公共危險罪判刑1年2月。可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。