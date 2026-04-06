勞退舊制適用引爭議…南市府工務局一審判賠44萬 工務局：審慎研議上訴

在台南市政府工作將近34年的朱姓女子，因向原單位工務局申請勞退舊制退休金，卻被以不適用「勞基法」為由遭拒，朱女因不滿憤而提告，法院一審判決南市府工務局應給付44萬4191元。對此，南市工務局回應，針對一審判決結果予以尊重，將依程序審慎研議後續是否提起上訴，以確保法令見解一致及制度適用之穩定。

工務局說明，本案當事人早期以臨時人員身分聘用，服務多年後則以約用人員身分辦理退休，導致退休年資計算引起爭議；工務局對長期投入公共服務的同仁，一向表達感謝與尊重，相關聘用方式亦均依當時法令及規定辦理。

工務局指出，該名同仁退休時根據市府2016年10月13日府秘廳字第1050928317號公告所定之條件計算退休金，並無刻意拒絕或剋扣發給退休同仁退休金；工務局臨時人員退休金計算，均係依據勞動基準法及相關退休規定辦理。

工務局強調，不同退休金的適用條件仍須回到個案事實加以審認，並應依當事人退休前實際工作內容、職務性質及指揮監督關係等因素，逐案判斷是否符合法令規範，才能確保退休金計算結果符合公平及制度精神，不同個案並無法為相同類比。

工務局也說，公部門人事與勞動關係涉及不同時期制度演變，相關規範本身具有一定複雜性，因此，在依法行政的同時，也必須維護制度一致性與整體適用的公平性，避免因單一個案而影響整體制度運作。