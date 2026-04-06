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他1小時偷4台熱水器 害4戶民眾沒熱水洗澡…判刑1年4月

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

今年元旦前後冷氣團南下，氣溫驟降，基隆市國家新城數戶居民晚上洗澡時，發現竟無熱水，原來裝在屋外的熱水器被偷了。檢察官起訴林男1小時內，連偷了4 台熱水器，法官審理後，4案各判7月徒刑，應執行1年4月徒刑。

基隆市安樂區國家新城社區今年元旦下午發生多起竊案，在地六合里長潘德發當時表示，多家民眾的熱水器被偷，調閱社區監視器發現，竊賊把車開進停車場後，走進社區房屋後側的防火巷，然後動作熟練地拆下熱水器，放進黑色塑膠袋內，雙手高舉並用頭頂住，抬進車內，連拆好幾台。

警方鎖定林男涉案，查出行蹤後逮捕送辦。檢方偵查時，林男承認犯案，檢察官依相關事證認定犯行，依涉犯竊盜罪起訴。

基隆地方法院判決指出，林男今年1月1日上午9時許，先向不知情的李姓友人借車，同日下午1時許攜帶活動扳手、螺絲起子，開車前往國家新城後，花約1個小時的時間，使用活動扳手及螺絲起子，拆下4戶民民眾裝在屋後的熱水器並偷走。

林男得手後，把偷來的4台熱水器，載到新北市汐止區和基隆市七堵區交界處的回收場，用每台500元的價格出售，被捕時贓款已全花光。

法官審酌林男身體健全，不思依靠自己勞力賺錢，妄想藉由竊盜不勞而獲，行為可議。林男落網後無法返還熱水器給被害人，也未賠償，使被害人損失無法獲得彌補，不應輕縱。林男有多次竊盜前科，顯視法令為無物，漠視他人財產權，更應嚴懲，4案各判刑7月，應執行1年4月，全案可上訴。

林姓男子今年元旦到基隆市國家新城偷了4台熱水器，害居民沒熱水洗澡。基隆地方法院審理後，依犯竊盜罪4案各判7月徒刑，應執行1年4月徒刑。聯合報資料照
林姓男子今年元旦到基隆市國家新城偷了4台熱水器，害居民沒熱水洗澡。基隆地方法院審理後，依犯竊盜罪4案各判7月徒刑，應執行1年4月徒刑。聯合報資料照

檢察官 熱水器 元旦

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