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清明連假查哄抬 地檢聯繫平台訪查稽查940件

中央社／ 台北6日電

法務部今天表示，針對查緝不法囤積及哄抬價格的專案行動，地檢署已啟動查緝民生犯罪聯繫平台，截至4月5日，刑事有2件他字案；行政訪查880件、稽查60件，共940件，均無異常。

行政院今天中午召開「因應中東衝突民生安定專案會議例行記者會」，由發言人李慧芝主持，政務委員陳時中、林明昕、政委兼國發會主委葉俊顯、衛福部部長石崇良、法務部次長馮成、經濟部次長何晉滄等人出席。

法務部檢察司主任檢察官蔡妍蓁表示，法務部於連假期間，再度召開跨部會物價聯合稽查小組，於4月3號執行第2次聯合稽查。本次稽查數量連同第一次總計85家，對象以及稽查地點為北中南塑膠袋的製造商、盤商、傳統市場以及夜市。

蔡妍蓁說，這2次的稽查結果，有關於製造商的部分，4家製造商多為外銷，目前尚無法判斷供應國內的狀況；有關盤商的部分，因尚未出具3月份的進銷貨資料，因此還無法比對。有關於傳統市場以及夜市交貨的部分，塑膠袋供應的情況不一，寧夏夜市以及龍華市場的攤商呈現明顯的緊縮。其餘可叫到貨的，價格明顯上漲，漲幅約30%至50%不等。

關於司法稽查以及行政作為方面，蔡妍蓁表示，地方檢察署均已啟動查緝民生犯罪的聯繫平台。截至4月5日為止，刑事案件已經有他案兩件；平台行政作為部分，訪查總計880件，稽查部分60件，總共940件，目前均查無異常。

蔡妍蓁指出，廉政署政風在穩定物價業務推動情形方面，截至4月5日以前，廉政署政風會同地檢署以及地方單位進行聯合稽查次數總共280次，除了1件似有囤積、惜售的情形尚待釐清之外，其餘均查無異常。

蔡妍蓁表示，為讓國人安心，法務部積極地對外宣示打擊不法的決心。法務部及所屬機關在4月5日之前，發布的新聞稿總共有57篇，有關稽查物價新聞的報導則有597次，在在告訴民眾政府打擊不法囤貨的決心。

法務部強調，因應近來的物價波動，已經建立嚴密的回應機制，每日均由檢察機關、廉政署以及物價稽查小組彙整稽查資料至法務部，由法務部回報至行政院，能夠即時地採取因應對策，即時地嚴查不法囤積與哄抬，守護民生。

經濟部 行政院 國發會

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