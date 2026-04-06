自稱警校生不滿被女友母批評「垃圾」 臉書放手握槍支照…認罪獲緩刑

自稱警校生的曾姓男子因不滿被女友的許姓母親批評「垃圾」，在個人臉書放上手握槍支照片，並寫下「莫名其妙在那邊大小聲 試試看 講話不用講成這樣」；許女心生畏懼報警，台南地院審理後，因曾認罪、已達成和解，依恐嚇罪判處拘役40日、宣告緩刑2年。可上訴。

判決書引用台南地檢署起訴書指出，曾姓男子因不滿被女友的許姓母親批評「垃圾」，去年4月30日在臉書上張貼手握槍支照片，並發文「不用在那邊大小聲 沒有欠你們甚麼」、「要是要莫名其妙在那邊大小聲 試試看 講話不用講成這樣」、「是在大小聲甚麼 我是真的看不懂」等。

許女看到後心生畏懼，報警提告；檢方偵訊時，曾承認發文，表示跟女朋友有一些感情上的問題，跟許女有爭執；他跟女友復合後，許女有打電話給女友，電話中說他是垃圾，他再跟許女爭執。後來女友奶奶有出來講和，他貼文只是發洩心情，沒有指名道姓，沒有跟任何人表達任何意思。

曾否認主觀上有恐嚇犯意，辯稱只是要表明是受過專業訓練的人、是警校生，即將要有正當工作，不是像他們說的垃圾人渣；檢方認定，曾所為主觀上即欲向許女表示惡害告知，辯稱顯為臨訟卸責之詞，犯嫌應堪認定，依恐嚇罪提起公訴。考量曾已與許女達成調解，請法院量處適當之刑。

法院審理時，曾自白犯罪，法院不經通常訴訟程序，逕以簡易判決處刑；法院審酌，曾因故與人發生糾紛，竟不思循理性途徑解決，反恫嚇被害人，致被害人心生畏懼，所為實屬不該；念其承認犯行，並於偵查中與被害人達成調解暨給付調解金，及其犯罪目的、手段等，判處拘役40日。

法院指出，曾沒有前科，素行尚屬良好，其因一時失慮致罹刑典，犯後終能坦承犯行，具有悔意；被害人於偵查中已原諒曾，並同意檢察官為緩起訴或不起訴處分，認定曾當知所警惕，信無再犯之虞，宣告緩刑2年，以勵自新，曾當應記取本次教訓，恪守本分，俾與職務相稱。