桃園拔河名校出國標案公告前外流 女教練打電話助旅行社得標遭起訴

「拔河名校」桃園壽山高中2018年世界盃室外拔河錦標賽，奪下公開賽及錦標賽雙銀佳績，辦理拔河隊學生出國比賽採購案的柯姓女教練，卻於公告前洩露出國期間、人數等招標細節給特定旅行社副總優先作業並順利得標，案經高檢署發回續查，桃園地檢署依洩密罪將柯起訴。

起訴指出，43歲柯女是壽山高中專任拔河教練，負責帶隊參與國際賽事，並在校方辦理「2018年世界盃室外拔河錦標賽出國委託專業服務」採購案中，負責擬定招標需求、經費概算等內容，並擔任評選委員，由於具有實質參與採購決策，屬於依法從事公共事務的「授權公務員」。

負責辦理的柯女先於2018年5月底至6月底間，陸續擬定該次「出國比賽期間、地點、人數、交通、行程、招標經費概算」等需求提出申請，送交校方、董事會及市府教育局進行逐層送批簽核成案後，壽山高中預計於同年8月24日公告這項預算金額77萬450元的「2018年世界盃室外拔河錦標賽出國委託專業服務」的採購案。

柯女明知依政府採購法規定，招標文件於公告前應保密，仍於同年7月10日中午12時15分致電北市運佳旅行社林姓副總，將出國期間、地點、人數及參訪行程安排等關鍵資訊先行透露，雙方並就細節反覆確認，結束通話前，林男表示「我下午回到公司馬上處理」，讓特定旅行社優先取得招標文件資訊。

林男另於同年7月16日上午11時55分打電話給旅行社女業務「要一下那個南非的辦簽證…趕快傳給郭昇跟孟君」等語，在壽山高中公開招標訊息前，柯女與女業務針對南非行的細節資訊及簽證事宜有所聯繫，讓運佳旅行社能先行啟動投標相關作業，並隨時注意公開招標事宜。

柯女將和旅行社林副總討論後的需求內容擬好後，以公文上簽交給不知情的體育組長，並依規定層層送簽，總務處庶務組長於同年8月23日簽辦這項採購案，時任校長也在簽核過程中勾選柯女成為評審委員後，翌日將這項採購案正式公告在「台灣採購公報網」。

旅行社同年月30日以77萬140元參與投標，經過第一次減價，最後出價 76萬9140元，落在預算範圍內，且為唯一投標廠商，擔任評委的柯女在評分表上給運佳83分，和另外兩位評審分數差不多，由於評審結果一致，壽山高中於8月31日公告由運佳旅行社得標。

全案由法務部調查局高雄市調查處移送偵辦，桃檢原先曾作出不起訴處分，但經高檢署發回續查後，認為柯女雖非編制內公務員，但受託辦理採購事務，具備法定職務權限，卻違反保密義務，洩漏應秘密之招標資訊，已影響政府採購公平性與品質。

對於柯女辯稱僅為「詢價」，想知道大概要花多少錢，檢方比對通話內容後，發現柯女並未提及詢價字眼，且對於林男稱要「回公司馬上處理」不但未感驚訝，反而回應「好好，小心開車」，林副總再回稱「謝謝，柯老師謝謝」，顯見雙方早有準備投標的默契，認定她故意洩密。

至於柯女是否涉及圖利罪嫌，經法務部調查局高雄市調處2025年11月間清查柯女名下帳戶後，並未發現可疑不法金流，且投標金額未高於預算，難以認定有圖利主觀意圖，此部分不另為不起訴處分。全案依刑法第132條第1項公務員洩漏應秘密消息罪提起公訴。