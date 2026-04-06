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新北男辱罵攻擊罷免志工 判刑3月褫奪公權1年

中央社／ 新北6日電

楊姓男子去年4月在新北林口超市前，因不滿志工宣傳國民黨立委洪孟楷罷免連署，不僅出言辱罵，還攻擊一名7旬志工導致其受傷。新北地院依違反選罷法判刑3月、褫奪公權1年。

根據起訴書，去年4月17日罷免洪孟楷的志工團體在新北市林口區超市前宣傳連署時，路過的楊男心生不滿，以「當罷免志工就應受人民檢驗」為由，持手機貼身逼近3名女性志工並近距離拍攝臉部，辱罵「笨蛋、共諜」等語，還徒手攻擊其中1名7旬的曾姓志工，導致其背部挫傷。

楊男在偵訊時一度辯稱雖然有對曾姓志工揮拳，但記得對方有躲開、沒有打到。檢方勘驗監視器及手機錄影畫面後，發現確有辱罵毆打行為，且楊男還踐踏、踢飛散落地面的連署書，不採信其說詞。

案經新北地方法院審理，法官指楊男智識正常且具一定社會歷練，對他人不同政治理念、訴求，應相互尊重與溝通，竟以言語辱罵、徒手傷害等方式，妨害他人進行罷免連署，嚴重影響選舉罷免制度、戕害民主政治健全發展。

法官審酌楊男事後坦承全部犯行，但迄今未積極與志工等人和解、賠償或尋求原諒，依公職人員選舉罷免法妨害他人為罷免案之連署罪，處有期徒刑3月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日，褫奪公權1年。

國民黨 新北 罷免

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