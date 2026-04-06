7次酒駕關不怕他出獄半年第8度酒駕 法院：不宜輕縱、判刑1年2月

30歲黃姓男子已有7次酒駕前科，第一次獲檢察官緩起訴，其後6次分別被判刑3月、4月、5月、6月、6月、9月；結果他去年6月剛出獄，12月又再度酒駕，酒測值達每公升0.55毫克。台南地院認定他未能悔改，對交通顯已造成高度危險，依公共危險罪判刑1年2月。可上訴。

判決書指出，黃姓男子去年12月12日晚間9時許，在台南市住處飲用酒類至晚間11時許，隔天他騎車出門，行經永康區文化路與文化路261巷交岔路口時，被員警攔查，發現其身上散發酒味，下午4時5分許作吐氣酒精含量測試，仍測得吐氣所含酒精濃度為每公升0.55毫克。

台南地院審理時，因黃認罪，裁定進行簡式審判程序，法院指出，黃自2017年起有7次酒醉駕車犯行，其中1次經檢察官為緩起訴處分，另6次經法院論罪科刑並易科罰金或入監執行完畢；2017年騎車酒測值分別達每公升1.04、0.49毫克，判刑3月、4月。

2018年4月騎車酒測值達每公升0.65毫克，判刑5月；2020年7月騎車與小貨車碰撞（對方未受傷），酒測值達每公升0.44毫克，判刑6月；2020年8月騎車與車輛碰撞（雙方均未受傷），酒測值達每公升0.47毫克，判刑6月；2024年3月，騎車被攔查，酒測值達每公升0.56毫克，判刑9月。

法院表示，黃第7次酒醉駕車犯行入監執行9月，甫於去年6月3日執行完畢出監後，竟於半年後再犯；顯見其未能警惕悔改，除一再漠視自己安危，尤枉顧法律禁止規範與公眾道路通行之安全，對交通往來顯已造成高度危險。

法院審酌，黃的犯行不宜予以輕縱，若不量處適當之刑，恐不足以促使其心生警惕而避免再犯；復參酌黃承認犯行犯後態度，及其智識程度、生活狀況等一切情狀，依駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上，判處1年2月徒刑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康