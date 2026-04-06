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他騎機車「放雙手」1秒被罰1萬2千元 提告稱「我手麻」法院打臉

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

林姓男子在台南市東區騎車時，單手騎車6秒後，第7秒同時放開雙手行駛，遭民眾錄影檢舉；交通局開罰他1萬2千元罰鍰，並吊扣蘇姓女車主的牌照半年。林不服提告指出，他是因手麻才放開雙手1秒，並沒有失去平衡或失控，開罰違反比例原則，法院駁回告訴。可上訴。

判決書指出，林姓男子駕駛蘇姓女子的機車，2024年5月17日下午4時44分許，行經台南市東區時，因以雙手同時放開機車握把方式行駛，遭民眾錄影檢舉，警方舉發「以危險方式在道路上駕駛機車」、「以危險方式在道路上駕駛機車（處車主）」兩項違規。

台南市交通局去年2月7日依道路交通管理處罰條例裁罰林「罰鍰1萬2000元，並應參加道路交通安全講習」，蘇女「吊扣汽車牌照6個月」；林不服，向高雄高等行政法院地方庭提起行政訴訟主張，他因工作內容需長期維持低頭彎腰姿勢，導致偶有手麻情形。

林指出，當下因感雙手發麻，故稍微調整姿勢以緩解不適，他雙手同時放開車把不超過1秒，隨即就將雙手放回；如果僅以1秒放開雙手駕車開罰，恐違反比例原則。

林認為，他行駛期間並無車速過快，單手駕駛過程也平穩，並未失去平衡或是偏離車道，亦無在車道S狀急行穿梭，或有任意變換車道、連續逆向行駛或連續闖越紅燈等重大違規之危險駕駛行為；1秒放開雙手駕車行為，與這些事項不具有同一危險性，請求撤銷罰單。

交通局指出，騎車時雙手同時放開握把行駛，使車輛處於「駕駛者本身因為該駕駛方式而易於失控肇事」及「其他用路人因為該駕駛者之駕駛方式而易於失控肇事」情境；若有任何突發狀況，將難以應變及即時操控車輛，顯然使車輛陷於易失控肇事情形，林違規事實明確。

法院勘驗檢舉光碟影像，林確有雙手放開騎車行為，雖於1秒後隨即將雙手放回車把，但在其雙手放開行駛前，自行經車流量大且動線複雜的六線道路口起，並通過路口至銜接路段車道途中，即開始僅以右手駕車、左手離開左手把，期間長達6秒。

法院表示，依當時車況情形，正須小心謹慎駕駛，林單手騎車，客觀上已足使其整體重心偏向機車右側，控車能力明顯降低，呈現無法保持平穩駕車狀態；林在第7秒瞬間雙手放開駕車，以當時車況複雜程度，若有突發性狀況，顯無法採取煞車等安全措施反應，對現場人車往來交通安全產生危害。

另，林聲稱有手麻病症，則其再因手麻不適逕以單手控車、甚至雙手放開車把，顯是自招危難，難認有緊急避難阻卻違法事由適用；其行為危險性並不低於蛇行、超過規定最高時速60公里等異常駕駛型態。

法院認定，蘇姓女子為車輛所有人，也未舉證其就林危險騎車違規行為，對於用路人可能造成風險危害，已盡相當注意義務而無過失；交通局依法裁處，核其事實認定及法律適用均無不當違法，林訴請撤銷為無理由，應予駁回。

騎車時雙手不應離開機車握把，林姓男子單手騎車6秒後，第7秒同時放開雙手行駛，遭民眾錄影檢舉。示意圖／本報資料照片
騎車時雙手不應離開機車握把，林姓男子單手騎車6秒後，第7秒同時放開雙手行駛，遭民眾錄影檢舉。示意圖／本報資料照片

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