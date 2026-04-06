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高雄「三寶媽」因毒駕致死引眾怒 「判重刑、求修法」連署破3千人

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄毒駕事故頻傳，甚至發生「三寶媽」家破人亡事件，公共政策網路參與平台發起「嚴懲酒駕毒駕致死傷：增訂20年以上有期徒刑至死刑，視同蓄意謀殺」連署，目前已逾3770人附議。上月因毒駕車禍死亡的三寶媽的小孩住在林園，高市議員邱于軒呼籲外界參與連署，突破5千人門檻引起政府重視。

高雄市小港區上月7日晚間發生死亡車禍，43歲李姓女子遭毒駕男子開車撞上後重傷送醫後不治，家屬悲痛萬分，呼籲要「判重刑、求修法」，盼政府重視毒駕事件。

毒駕事件發生後隔日，網友在公共政策網路參與平台發起連署，提議「嚴懲酒駕毒駕致死傷：增訂20年以上有期徒刑至死刑，視同蓄意謀殺」，距離連署結束日還有34天，直至今日（4月6日）已有3771人連署，尚差1229人才能成案。

高市議員邱于軒質詢指出，上月三寶媽買消夜被毒駕的人撞死，死者最小的小孩年僅6歲，根本無法理解「為何媽媽離開他」，而肇事的毒駕者財產只有幾十塊錢。

邱于軒呼籲，目前家屬正在公共政策網路參與平台網路連署，但需要5千人連署政府才會正式回應，警方查緝確實很辛苦，不過也要搭配嚴刑與重懲，更要讓小孩看見社會存在修復式正義，他媽媽的離開讓社會有所覺醒及具體作為，也讓更多人知道，毒駕與酒駕會害死人，讓一個家庭全毀。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高雄市議會日前進行警消衛環部門質詢，林園大寮區議員邱于軒為「三寶媽」家屬發聲，希望重懲毒駕，要讓小孩看見社會存在修復式正義。圖／取自高雄市議會網站
高雄市議會日前進行警消衛環部門質詢，林園大寮區議員邱于軒為「三寶媽」家屬發聲，希望重懲毒駕，要讓小孩看見社會存在修復式正義。圖／取自高雄市議會網站

公共政策網路參與平台發起「嚴懲酒駕毒駕致死傷：增訂20年以上有期徒刑至死刑，視同蓄意謀殺」連署，目前已逾3770人附議。圖／取自公共政策網路參與平台
公共政策網路參與平台發起「嚴懲酒駕毒駕致死傷：增訂20年以上有期徒刑至死刑，視同蓄意謀殺」連署，目前已逾3770人附議。圖／取自公共政策網路參與平台

高雄 酒駕 毒駕 車禍

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