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樹遮墓碑放火燒惹毛地主 判拆墳還地

聯合報／ 記者袁志豪／台南報導

徐姓男子赴祖父墳墓掃墓時，不滿土地所有人蔡姓女子種植樹木落葉遮住墓碑，放火燒樹，蔡主張墳墓無權占用土地，提告請求拆除墳墓返還土地；徐拒絕稱蔡購入土地前墳墓已在現地。台南地方法院認定，徐姓子孫未提出事證說明祖墳為何坐落該地，判蔡勝訴；可上訴。

判決指出，徐姓男子不滿蔡姓女子在台南市的祖父墳墓旁種樹，二○二一年踢壞土地圍籬門鎖，點火燒毀蔡種的香蕉、芒果、檀香等樹，含門鎖造成二萬餘元損失，蔡提告；徐稱，墓碑被落葉遮住，破壞徐家風水，法院將他依毀損罪判處拘役卅日確定。

蔡對徐家祖墳全體繼承人等廿四人提告，請求拆除地上物返還土地，主張墳墓無權占用她土地，徐家後代均為繼承人，公同共有墳墓，應拆墳還地，她願代徐家人遷移墳墓，負擔移除費用。徐拒絕拆墳，主張墳墓墓主是他祖父，蔡購入土地前，墳墓已在現地，他有意買地，但蔡出價過高。

法院調查，墳墓墓主一九七六年死亡，墳墓屬遺產，依法由全體子女繼承，審酌徐家後代證稱的分割協議等，除十名徐姓子孫外，其餘非徐姓的十四人對墳墓無處分或管理權。

法院認定，徐姓子孫對祖父墳墓為何坐落該地，未提出相關事證說明，無法證明有占用正當合法權源，蔡主張無權占有土地，應可採信，請求移除地上物返還土地有理由，應予准許。

台南 風水 墳墓 樹木

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