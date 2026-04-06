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疏於維護 颱風吹落燈具砸車 管委會判賠

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導

去年丹娜絲颱風襲台期間，嘉義市某大樓地下停車場入口處鐵製天花板與燈具掉落，砸中路邊停放兩輛汽車，柯姓、黃姓車主提告求償，大樓管理委員會稱天災不可抗力，已盡注意義務。嘉義地方法院認定，管委會疏於維護，未做防颱措施，判決須賠償兩人共五十八萬餘元；可上訴。

黃姓、柯姓車主提告主張，去年七月七日凌晨一時許值丹娜絲颱風過境，嘉市某社區大樓地下停車場入口處的鐵製天花板及燈具，不堪強風吹襲掉落飛散，兩人停放附近汽車遭砸中受損。

兩人指出，大樓並非正迎風面，周遭老舊建物、雨遮及招牌均無損壞，唯獨大樓工作物大面積掉落，顯見設計施工不良且長年疏於維護；經原廠估價修復費用，分別對大樓管委會求償卅一萬○一六○元、四十七萬七六二○元。

管委會辯稱，鐵製天花板及燈具一九九四年大樓取得執照時就存在，並非法律規定必檢項目，平時由水電廠商目視巡視；當時在嘉義測得十三級強風，屬致災性天災，屬不可抗力因素，管委會成員為無給職，已盡到與處理自己事務同一程度的注意義務，免負損害賠償責任。

法官指出，土地上建築物、所設置設備的所有人，防範、排除建物危險是應盡的社會安全義務，如違反此義務致產生損害，被害人請求損害賠償不用負舉證責任，但所有人須證明沒有設置及保管上缺失，或盡到相當注意防止損害，才能免責。

判決指出，台灣每年都有颱風侵襲，盡早做防颱措施是一般生活常識，對鐵製天花板、燈具本來就應採用「耐受風雨吹襲」材料與工法，管委會有確保這些物品不會損害別人的法律義務，尤其現已能精確預報颱風動態，防颱準備屬一般社會常識。

法官認定，鐵製天花板等物品設置逾卅年，管委會歷來僅以目視檢查，並無維修紀錄，颱風前未採取加固措施，難認已善盡管理責任，事故現場其他房舍採光罩、盆栽都未受損，證明並非完全不可避免，考量車輛折舊、維修等，判賠黃十六萬七二四六元、柯四十一萬五九九三元。

管委會 丹娜絲颱風 嘉義 車主

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