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台南「重摔柯基」案廢棄發回一審...市府扳回一城 暫時不用歸還小狗

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

杜姓男子飼養柯基犬「肚臍」，2年多前因杜的吳姓同居女友被鄰居質疑虐狗，錄下影片PO網，台南市農業局將小狗沒收；杜不服打行政訴訟，行政法院一審認為柯基犬沒明顯外傷，未達「致死之虞」，判杜勝訴，市府要將狗還給他。案經農業局上訴，全案廢棄發回重審。

判決書指出，杜姓男子和吳姓女友同居在安南區，2023年12月27日，杜的屋內傳出小狗聲響，讓鄰居起疑；經查看發現吳女將柯基犬重摔2次再返回屋內，鄰居將過程錄下後PO網，質疑吳女虐狗，影片引起熱議，隔天有網友肉搜出杜的住處，號召網友跑到現場丟雞蛋洩憤。

台南市農業局認定吳女施虐，依違反動物保護法等規定裁罰杜3千元，將柯基犬沒入，且杜今後不得再飼養寵物及認養收容動物；杜不服，提起訴願遭駁回，提起行政訴訟，高雄高等行政法院庭去年11月一審判決關於沒入寵物及訴願決定均撤銷，並命農業局應將寵物返還杜。

由於杜仍須繳納罰鍰3千元，不服提起上訴主張，原判決認動保法包含過失犯，違反罪刑法定原則，又逕認寵物CPK數值上升是因為肌肉損傷，未考量柯基犬特性及林姓獸醫師證稱無法排除中暑可能，違反「有疑唯利被告原則」，此部分仍有違誤，求予廢棄。

農業局上訴主張，動保法文義及立法目的均不以動物遭受騷擾、虐待或傷害「結果有致死之虞為限，而是應綜合「行為」判斷，以防來不及阻止悲劇發生；原判決未考量「行為」本身是否情節重大有致死之虞，僅以「結果」判斷，屬法規適用不當，又未涵攝寵物遭受多次不當對待情事。

高雄高等行政法院高等庭合議庭認為，杜姓男子未審慎選擇照顧寵物者，也未隨時注意吳姓女友有無妥善適當照顧寵物，疏於注意吳女不當虐待、傷害寵物行為而未避免，縱非故意，亦有過失；農業局裁罰3千元並無違誤，杜指摘原判決違誤，求予廢棄，難認有理由，應予駁回。　

至於原判決依據林姓獸醫師證詞，當時狗狗送醫時，肌酸酐酶酵素升高，推測可能有肌肉損傷，該指數中暑、肌肉損傷都可能拉高；不過小狗送醫時沒有明顯外傷，指數並無立即危險、沒有致死之虞，數值在可接受範圍內，一審因此認為與動保法沒入的構成要件不合。。

合議庭指出，柯基犬處於如本案寵物般身材瘦弱、精神狀況不佳情況下，遭人以拉高項圈型牽繩方式勒頸且身離地、再自高處甩摔於地，連續2次；相關虐待、 傷害行為客觀上是否尚未該當「情節重大且有致死之虞」要件，未見原審函詢專業機構或相關單位說明或判斷。

合議庭表示，即使當下未見明顯外傷，或未發生死亡結果，原判決逕以獸醫師診斷未有致死之虞結果，即判定杜的違法行為非屬情節重大，農業局沒入寵物屬於違法，容屬速斷；此部分事證既屬未明，有由原審再行調查審認必要，因此將原判決此部分廢棄，發回原審另為適法裁判。

合議庭表示，原判決逕以獸醫師診斷未有致死之虞結果，即判定杜的違法行為非屬情節重大，農業局沒入寵物屬於違法，容屬速斷。圖／台南市動保處提供
合議庭表示，原判決逕以獸醫師診斷未有致死之虞結果，即判定杜的違法行為非屬情節重大，農業局沒入寵物屬於違法，容屬速斷。圖／台南市動保處提供

行政法院 寵物 台南

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