偽造匯款憑證掩飾 建案協理侵占客戶房地簽約金292萬 下場曝光

新竹林男擔任建案銷售公司協理，卻動起歪念侵吞客戶購屋款，還偽造匯款憑證與銀行簡訊掩飾，最終仍東窗事發。新竹地院審理後，依業務侵占及偽造文書等罪，判他有期徒刑1年10月，犯罪所得292萬元沒收。

判決書指出，林男在某廣告公司任職期間，負責銷售某建案，竟利用職務之便，將客戶支付的定金與簽約金據為己有。其中2筆款項分別於2024年8月21日及同年9月12日侵占，合計高達292萬元。

為了掩飾資金流向，林男進一步動手腳。他將客戶提供的銀行匯款憑證內容竄改，將原本的匯款人資訊變造為自己，製造款項已由其他買方支付的假象。同時還偽造上海商銀簡訊，謊稱款項已匯入公司信託帳戶，並傳給公司負責人取信。

法官認為，林男不思以正當方式取得財物，反而利用職務侵占鉅額款項，還以偽造、變造文書方式掩蓋犯行，對公司及客戶財產權造成重大侵害，行為明顯可議。雖他到案後坦承犯行，並表示願分期賠償，但未獲公司接受，雙方也未達成調解。

法官審酌林男犯罪動機、手段及侵占金額不低，最終依業務侵占與行使變造私文書罪，判林男有期徒刑1年10月，犯罪所得292萬元沒收。