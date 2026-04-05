灑水車沒水竟用扳手開消防栓取水 桃園駕駛沒偷到水還遭判刑

桃園一名執行路邊清掃工作的陳姓灑水車駕駛，因水車沒水又懶得開回公司補水，竟將歪腦筋動到路邊消防栓，利用扳手開啟消防栓開關，未料水管鬆脫沒取到水，又被水公司發現偷水行徑報警。法院認定陳姓駕駛犯攜帶兇器竊盜未遂罪，處4月有期徒刑，得易科罰金。緩刑2年。

犯罪事實指出，陳姓男子去年7月某日，駕駛執行道路施工清洗工作的灑水車，行經桃園市龜山區樂學路622巷時，因車上儲水箱水量不夠，又不想開回公司補水，竟貪圖方便，擅自以扳手開啟台灣自來水公司設置於路旁的消防栓開關，再以其車上的水管連接消防栓，但最後該水管鬆脫偷水不成，桃園龜山警方獲報依法偵辦。

陳姓男子到案後坦承偷水，檢方審酌其行為，依涉犯攜帶兇器之加重竊盜未遂罪嫌起訴，並聲請以簡易判決處刑；另考量陳男已與水公司達成和解、賠償損失，且屬於行為未遂犯，依刑法規定可減輕其刑，建請法院量處適當刑罰。

法官認為，陳男攜帶扳手扳動消防栓開關，屬已著手於加重竊盜行為，但取水不成，屬於未遂犯，觸犯攜帶兇器竊盜未遂罪，依刑法可減輕其刑。陳男犯後態度且積極賠償被害人損失，確有悔悟，態度尚稱良好，判處4月有期徒刑，得易科罰金。緩刑2年。