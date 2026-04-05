新竹瘋男持刀闖大學校園 作勢砍人嚇學生判刑4月

新竹金男持刀闖入大學校園，對路人亮刀瞪視、作勢揮砍，引發民眾恐慌。法官認定其行為已危害公共安全，依恐嚇公眾罪判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬，並沒收作案用水果刀。

判決書指出，金男於2024年12月19日下午3時29分許，攜帶1把水果刀進入新竹市某大學校園，先在校門外人行道對一名男子亮刀示威，隨後進入校園內徘徊，多次駐足瞪視來往行人。

過程中，金男見一名路人從其左側經過，竟持刀朝對方背後作勢揮砍，隨後又走到校園圓環中央，持續瞪視經過的行人與車輛，行徑詭異，已造成現場民眾恐懼不安。警方獲報後趕抵，當場將他逮捕，並在校內草叢中起出水果刀。

金男到案後坦承犯行。檢方依監視器畫面、現場照片、證人證詞等證據，認定其行為屬以加害生命、身體方式恐嚇公眾，已危及公共安全，依法提起公訴。

法官認為，金男在公共場所持刀示威，甚至對不特定路人作勢攻擊，足以引發群眾恐慌，情節不輕。考量他犯後坦承，態度尚可，最終依恐嚇公眾罪判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬，並沒收作案用水果刀。