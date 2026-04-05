天災非免責藉口 嘉義管委會因30年工作物未維護砸車判賠58萬

去年7月丹娜絲颱風襲台期間，嘉義市某大樓地下停車場入口處的鐵製天花板與燈具掉落，砸中2名市民車輛，車主提告求償，管委會辯稱天災不可抗力，但法院認為管理委員會疏於維護且未做防颱措施，判決分別賠償黃、柯2名車主16萬餘元及41萬餘元，全案仍可上訴。

2025年7月7日凌晨1時30分許，丹娜絲颱風過境嘉義地區。某大樓地下停車場入口處的鐵製天花板及燈具因不堪強風吹襲，導致鐵件掉落飛散，黃姓民眾、柯姓民眾所有的汽車遭鐵件砸中受損。

受損車主表示，該大樓並非正迎風面，且周遭老舊建物、雨遮及招牌均無損壞，唯獨該大樓工作物大面積掉落，顯見設計施工不良且長年疏於維護。車主向該大樓管委會提告分別求償31萬160元、47萬7620元。

管委會辯稱，該工作物自1994年大樓取得執照時即存在，並非法律規定必檢項目，平時僅由水電廠商目視巡視。管委會強調，當時嘉義測得13級強風，屬致災性天災，損害應屬不可抗力之因素，且管委會成員為無給職，已盡到與處理自己事務同一程度之注意義務，主張免責。

法院審理，土地上之建築物或工作物致他人受損時，法律推定所有人或管理人具有過失。經查，該工作物設置逾30年，管委會歷來僅以目視檢查，並無維修紀錄，且在颱風前未採取任何加固措施，難認已善盡管理責任。颱風動態現已能精確預報，防颱準備屬一般社會常識。事故現場其他房舍的採光罩、盆栽均未受損，證明該風災並非完全不可防免。

法官參酌車輛折舊、零件、維修等分別判賠黃姓車主16萬7246元、柯姓車主41萬5993元。