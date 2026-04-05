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女子偷吃外送飯糰米漿辯稱「有人請她吃」 監視器打臉判刑

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導

莊姓男子去年9月叫外送點了飯糰加荷包蛋，配1杯豆漿，未料取餐時，發現被徐姓女子吃掉他早餐後氣炸報警，徐女到案辯稱「有女生來取餐說，桌上餐點可以拿去吃」，她才會吃並非竊盜。但後續透過外送單據與監視器還原，發現根本沒有人跟徐女交談，打臉她的說法，法官依竊盜罪，判徐女8千元罰金。

犯罪事實指出，徐姓女子去年9月19日上午8時45分許，在桃園市某自助洗衣店，徒手竊得放於該處桌上由莊姓男子訂購的綜合飯糰加荷包蛋1個及米漿1杯，餐點價值90元，莊姓男子發現後報警處理，平鎮警方當場查獲，將徐女依竊盜罪嫌送辦。

徐女警詢辯稱，當時她坐在自助洗衣店內，上午7時許，外送員送餐進來，過了3至5分鐘，有名女子表示桌上餐點可以食用，自己才會拿去吃等語。

但檢警依據莊姓男子提供的外送明細，發現該外送餐點取餐時間為早上8時24分，上午7時許外送餐點根本尚未送達，不可能有人會在7時多，向女子表示該份餐點可以食用，且監視器畫面中，更根本未見有何人向被告交談，徐女說法明顯為推託之詞。

桃園地院審酌外送單據與監視器畫面，更進一步發現外送員當天是在上午8時24分送達餐點，徐姓女子竊取餐點是在同日8時45分27秒，顯見餐點同日上午7時許根本尚未送達自助洗衣店，自不可能有一位女子在那時間點，向徐女表示得食用餐點。徐女說法顯與客觀事證不符，自難採信。

法官認定，徐女竊盜事證明確，企圖不勞而獲，恣意竊取他人之財物，顯然欠缺尊重他人財產權之觀念，所為並不可取，且犯後否認犯行，犯後態度不佳，且未與告訴人達成和解、調解，或賠償告訴人所受損害；依犯竊盜罪處罰金8000元，如易服勞役，以1000元折算1日。

徐姓女子偷吃別人叫的外送早餐，被依法送辦。圖／AI生成
徐姓女子偷吃別人叫的外送早餐，被依法送辦。圖／AI生成

桃園 外送 飯糰

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